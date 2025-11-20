ETV Bharat / Videos

नीतीश कुमार ने 26 अन्य मंत्रियों के साथ रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली - NITISH KUMAR TAKES OATH AS BIHAR CM

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 20, 2025 at 10:33 PM IST

2 Min Read
नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के सीएम के तौर पर शपथ ली. इसके बाद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने शपथ ली. पिछली  सरकार में दोनों को उपमुख्यमंत्री बनाया गया था.उम्मीद है कि इस बार भी ये उप मुंख्यमंत्री ही बनाए जाएंगे. नीतीश कैबिनेट में कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली. जिसमें बीजेपी कोटे से 14, जेडीयू के 8, लोक जनशक्ति पार्टी से 2, जीतनराम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री ने शपथ लिया. पीएम मोदी ने गांदी मैदान में आए लोगों का स्वागत गमछे को हिला कर किया. शपथ समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित एनडीए के कई बड़े नेता शामिल हुए. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ सहित बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित रहे.

जातीय समीकरण की बात करें तो नीतीश कैबिनेट में राजपूत समाज के 4, भूमिहार-2, ब्राह्मण-1, कायस्थ-1, कुशवाहा समाज के 3 मंत्री, 2 कुर्मी, वैश्य-2, यादव समाज से 2 मंत्री बनाए गए हैं. तो वहीं 1 मुस्लिम को मंत्री बनाया गया है. 2 मल्लाह, 5 दलित और एक ईबीसी का मंत्री बनाया गया है. जातगत समीकर को साधने की कोशिश की गई है.

नीतीश कुमार के कैबीनेट में क्षेत्रीय समीकरण का भी ख्याल रखा गया है. मथिलांचल से 3, सीमांचल से 2, मुंगेर प्रमंडल से 3 मंत्रियों को नीतीश कैबिनेट में जगह मिली है. पटना जिले से 2, नालंदा से 1 कोसी प्रमंडल से 1 मंत्री बनाया गया है. वहीं शाहाबाद और भोजपुर इलाके से भी नुमाइंदगी दी गई है. तो आरा से बीजेपी विधायक संजय टाइगर को इस बार मौका मिला है. तो नीतीश कैबिनेट में युवा, अनुभवी, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है.

