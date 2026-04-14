नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर करीब दो दशक लंबे ‘नीतीश युग’ का अंत कर दिया. राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद अब वे केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होंगे. इस्तीफे से पहले हुई कैबिनेट बैठक में भावुक माहौल देखने को मिला. नेताओं ने उनके योगदान को याद किया और विकास कार्यों की सराहना की. 2005 से लगातार सत्ता में रहते हुए उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुधारों में अहम भूमिका निभाई. 41 साल के लंबे राजनीतिक करियर के बाद अब उनका फोकस राष्ट्रीय राजनीति पर होगा, जबकि बिहार में उनके मार्गदर्शन में सरकार आगे बढ़ती रहेगी.