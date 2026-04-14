ETV Bharat / Videos

नीतीश कुमार का इस्तीफा, 20 साल का ‘नीतीश युग’ खत्म, अब दिल्ली की राजनीति में एंट्री - NITISH KUMAR RESIGNATION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
नीतीश कुमार का इस्तीफा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 14, 2026 at 5:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर करीब दो दशक लंबे ‘नीतीश युग’ का अंत कर दिया. राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद अब वे केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होंगे. इस्तीफे से पहले हुई कैबिनेट बैठक में भावुक माहौल देखने को मिला. नेताओं ने उनके योगदान को याद किया और विकास कार्यों की सराहना की. 2005 से लगातार सत्ता में रहते हुए उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुधारों में अहम भूमिका निभाई. 41 साल के लंबे राजनीतिक करियर के बाद अब उनका फोकस राष्ट्रीय राजनीति पर होगा, जबकि बिहार में उनके मार्गदर्शन में सरकार आगे बढ़ती रहेगी.

नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर करीब दो दशक लंबे ‘नीतीश युग’ का अंत कर दिया. राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद अब वे केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होंगे. इस्तीफे से पहले हुई कैबिनेट बैठक में भावुक माहौल देखने को मिला. नेताओं ने उनके योगदान को याद किया और विकास कार्यों की सराहना की. 2005 से लगातार सत्ता में रहते हुए उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुधारों में अहम भूमिका निभाई. 41 साल के लंबे राजनीतिक करियर के बाद अब उनका फोकस राष्ट्रीय राजनीति पर होगा, जबकि बिहार में उनके मार्गदर्शन में सरकार आगे बढ़ती रहेगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR CM RESIGNS 2026
NITISH KUMAR RAJYA SABHA
BIHAR POLITICS CHANGE
BIHAR GOVERNANCE NITISH KUMAR
NITISH KUMAR RESIGNATION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

IPL 2026

SRH से हार पर रियान पराग बोले- ये सिर्फ एक छोटा झटका, टीम को आगे बढ़ना होगा

April 14, 2026 at 5:53 PM IST
Bihar CM journey

नीतीश कुमार का 20 साल का सफर खत्म, ‘सुशासन बाबू’ ने छोड़ी बिहार की कमान

April 14, 2026 at 5:45 PM IST
Donald Trump Iran tension

ईरान पर बढ़ा अमेरिकी दबाव, मिडिल ईस्ट में तैनात 15 युद्धपोत

April 14, 2026 at 4:34 PM IST
BIOMETRIC VOTING

डुप्लीकेट वोटिंग रोकने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बायोमेट्रिक पहचान सिस्टम पर मांगा जवाब

April 14, 2026 at 12:53 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.