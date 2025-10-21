ETV Bharat / Videos

नीतीश कुमार ने महिला प्रत्याशी को पहना दी माला, संजय झा ने की रोकने की कोशिश, तेजस्वी यादव ने साधा निशाना - NITISH GARLANDED A FEMALE CANDIDATE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 21, 2025 at 10:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बिहार के मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार की चुनावी सभा थी. यहां सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी की महिला उम्मीदवार रमा निषाद को माला पहना दी. इस दौरान राज्यसभा सांसद संजय झा नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की. जब सीएम नीतीश कुमार बीजेपी महिला उम्मीदवार को माला पहनाने जा रहे थे. इसी दौरान राज्यसभा सांसद संजय झा ने सीएम का हाथ पकड़ा. लेकिन नीतीश ने संजय झा का हाथ झटक दिया और फटकार लगाते हुए बोले की ई गजब के आदमी हैं भाई.

सीएम नीतीश कुमार के महिला प्रत्याशी को माला पहनाने पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधा. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि, मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ हैं तो लिखा हुआ भाषण पढ़ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं ?

रमा निषाद पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं. इस बार औराई विधानसभा सीट से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है... मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री रामसूरत राय की जगह रमा निषाद पर NDA ने भरोसा जताया है.

बिहार के मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार की चुनावी सभा थी. यहां सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी की महिला उम्मीदवार रमा निषाद को माला पहना दी. इस दौरान राज्यसभा सांसद संजय झा नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की. जब सीएम नीतीश कुमार बीजेपी महिला उम्मीदवार को माला पहनाने जा रहे थे. इसी दौरान राज्यसभा सांसद संजय झा ने सीएम का हाथ पकड़ा. लेकिन नीतीश ने संजय झा का हाथ झटक दिया और फटकार लगाते हुए बोले की ई गजब के आदमी हैं भाई.

सीएम नीतीश कुमार के महिला प्रत्याशी को माला पहनाने पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधा. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि, मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ हैं तो लिखा हुआ भाषण पढ़ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं ?

रमा निषाद पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं. इस बार औराई विधानसभा सीट से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है... मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री रामसूरत राय की जगह रमा निषाद पर NDA ने भरोसा जताया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

NITISH GARLANDED A FEMALE CANDIDATE
SANJAY JHA TRIED TO STOP HIM
TEJASHWI YADAV TOOK AIM
NITISH GARLANDED A FEMALE CANDIDATE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

सरगुजा के मांझी समाज की अनोखी दीवाली

सरगुजा के मांझी समाज की अनोखी दिवाली, गाय और बैलों को हंडिया शराब पिलाने की परंपरा

October 21, 2025 at 10:22 PM IST
रॉकेट लॉन्चर के साथ 2 गिरफ्तार

पंजाब में बड़ी आतंकवादी साजिश नाकाम, रॉकेट लॉन्चर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार

October 21, 2025 at 9:41 PM IST
मिनी ब्राजील विचारपुर के 5 खिलाड़ी और कोच ने जर्मनी में हासिल की ट्रेनिंग

मिनी ब्राजील विचारपुर के 5 खिलाड़ी और कोच ने जर्मनी में हासिल की ट्रेनिंग, बिहार के प्रीतम की चमकदार फुटबॉल यात्रा

October 20, 2025 at 8:21 PM IST
26 लाख दीपों से जगमगाया सरयू तट

अयोध्या दीपोत्सव में दो वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख दीपों से जगमगाया सरयू तट

October 20, 2025 at 7:46 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा- डरा धमका कर प्रत्याशियों का नामांकन कराया जा रहा वापस

ट्रंप ने बदला सुर: बोले- मुश्किल लग रहा है यूक्रेन के लिए रूस से युद्ध जीतना

कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस: भारत में 550 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी की फिल्म, आज 'थामा' से है मुकाबला

पाकिस्तान वनडे टीम को मिला नया कप्तान, बाबर के बाद रिजवान से भी छीनी गई कप्तानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.