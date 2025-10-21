बिहार के मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार की चुनावी सभा थी. यहां सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी की महिला उम्मीदवार रमा निषाद को माला पहना दी. इस दौरान राज्यसभा सांसद संजय झा नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की. जब सीएम नीतीश कुमार बीजेपी महिला उम्मीदवार को माला पहनाने जा रहे थे. इसी दौरान राज्यसभा सांसद संजय झा ने सीएम का हाथ पकड़ा. लेकिन नीतीश ने संजय झा का हाथ झटक दिया और फटकार लगाते हुए बोले की ई गजब के आदमी हैं भाई.

सीएम नीतीश कुमार के महिला प्रत्याशी को माला पहनाने पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधा. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि, मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ हैं तो लिखा हुआ भाषण पढ़ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं ?

रमा निषाद पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं. इस बार औराई विधानसभा सीट से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है... मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री रामसूरत राय की जगह रमा निषाद पर NDA ने भरोसा जताया है.