बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक हुई. जिसमें नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया. उनके नाम के प्रस्ताव सम्राट चौधरी ने रखा. जिस पर सभी ने सहमति जताई. जिसके बाद नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे. राज्यपाल आरिफ मोहम्म खान को सरकार बनाने का दावा पेश किया.

इससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई. जिसमें सम्राट चौधरी को नेता और विजय कुमार सिन्हा को उप नेता चुना गया.

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 243 सीटों में से 202 सीटों पर प्रचंड जीत मिली है. ऐसे में नीतीश कुमार एक बार फिर से 20 नवंबर को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर 16 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे.