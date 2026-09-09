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पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पर नितिन नवीन बोले- भारत निराशा से निकला, बना सबसे बड़ी इकॉनमी वाला देश

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नितिन नवीन बोले- भारत निराशा से निकला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2026 at 7:38 PM IST

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भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजिनक जीवन के 25 साल पूरे होने के मौके पर प्रेस कॉफ्रेस की. उन्होंने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने तक चलने वाले 'सेवा संकल्प अभियान' की घोषणा की. उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में भारत 'निराशा और अंधेरे से' निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमी बन गया है. बता दें, इस महीने की 17 तारीख को पीएम मोदी का 76वां जन्मदिन है. बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जब पीएम मोदी ने देश की लीडरशिप संभाली थी, तब भारत पॉलिसी पैरालिसिस से जूझ रहा था. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने देश का नेतृत्व संभाला, तो भारत पॉलिसी पैरालिसिस का सामना कर रहा था और उसे 'फ्रैजाइल फाइव' अर्थव्यवस्थाओं में से एक कहा जा रहा था. आज, भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है. नवीन ने कहा कि एक समय था जब उस समय माहौल निराशा और अंधेरे का था. हमारी इकॉनमी को फ्रेजाइल फाइव का हिस्सा माना जाता था. लेकिन आज, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकॉनमी के तौर पर सामने आ रहा है.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजिनक जीवन के 25 साल पूरे होने के मौके पर प्रेस कॉफ्रेस की. उन्होंने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने तक चलने वाले 'सेवा संकल्प अभियान' की घोषणा की. उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में भारत 'निराशा और अंधेरे से' निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमी बन गया है. बता दें, इस महीने की 17 तारीख को पीएम मोदी का 76वां जन्मदिन है. बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जब पीएम मोदी ने देश की लीडरशिप संभाली थी, तब भारत पॉलिसी पैरालिसिस से जूझ रहा था. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने देश का नेतृत्व संभाला, तो भारत पॉलिसी पैरालिसिस का सामना कर रहा था और उसे 'फ्रैजाइल फाइव' अर्थव्यवस्थाओं में से एक कहा जा रहा था. आज, भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है. नवीन ने कहा कि एक समय था जब उस समय माहौल निराशा और अंधेरे का था. हमारी इकॉनमी को फ्रेजाइल फाइव का हिस्सा माना जाता था. लेकिन आज, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकॉनमी के तौर पर सामने आ रहा है.

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