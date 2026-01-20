भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन नबीन ने मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला.पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी और उन्हें अपना बॉस बताया.बीजेपी प्रेसिडेंट के तौर पर अपने पहले भाषण में नितिन नबीन ने पहले देश , फिर पार्टी और आखिर में खुद को बताया साथ ही उन्होंने कहा कि सक्रिय सकारात्मक राजनीति के लिए युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस अवसर को ऐतिहासिक बताया. एक आम पार्टी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है. ऐसा केवल बीजेपी में ही होता है. ये बात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कही. वहीं नितिन नबीन के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस ने इसे इलेक्शन नहीं सेलेक्शन बताया. नितिन नबीन के पार्टी का अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया. एक दूसरे को मिठाई खिलाई. वहीं नई शुरुआत करने से पहले नितिन नबीन ने कई मंदिरों में पूजा की, बंगला साहिब गुरूद्वारे में मत्था टेका.तो बीजेपी में आज से नबीन युग की शुरूआत हो गई. लेकिन नितिन के सामने कई नवीन चुनौतियां होंगी. कई राज्यो के चुनाव और 2029 का आम चुनाव उनके ही कार्यकाल में होंगे.