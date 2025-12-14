नितिन नबीन बने BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पीएम नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को दी बधाई - BJP NATIONAL WORKING PRESIDENT
Published : December 14, 2025 at 10:47 PM IST
बीजेपी ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है. बीजेपी संसदीय बोर्ड ने नितिन नबीन को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. पीएम मोदी ने नितिन नबीन को पार्टी का मेहनती कार्यकर्ता बताते हुए बधाई दी है. वहीं, नई जिम्मेदारी मिलने के बाद नितिन नबीन ने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे.
नितिन नबीन पटना की बांकीपुर सीट से पांचवीं बार विधायक हैं. उनका संबंध राजनीतिक परिवार से है. उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बिहार में बीजेपी के बड़े नेता थे. नितिन नबीन छात्र राजनीति से लेकर बीजेपी संगठन में भी अलग-अलग पदों पर काम कर चुके हैं. छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी हैं और बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री हैं.
बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया था. पार्टी में लंबे समय से उनके उत्तराधिकारी के लिए मंथन चल रहा था.. बिहार में बीजेपी की शानदार जीत के बाद उसे बिहार से ही नया कार्यकारी अध्यक्ष मिला.. इससे बिहार के बीजेपी नेताओं में जबर्दस्त उत्साह है.
