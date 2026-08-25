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'क्या गडकरी भी छोड़ेंगे मोदी कैबिनेट?', रिटायरमेंट वाले बयान पर मची खलबली; ऑफिस ने दी सफाई - MAHARASHTRA POLITICS

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NITIN GADKARI RETIREMENT STATEMENT IN HINDI (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2026 at 8:48 PM IST

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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक ताजा बयान से राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है. नागपुर के एक कार्यक्रम में गडकरी ने नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने की बात कही, जिसके बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि क्या वह मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले हैं या राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं?

हालांकि, खबर वायरल होने के बाद गडकरी के कार्यालय ने तुरंत सफाई दी. कार्यालय ने स्पष्ट किया कि गडकरी का यह बयान राजनीति से नहीं, बल्कि 'लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट' के संदर्भ में था, जो आदिवासी इलाकों में 'एकल विद्यालय' चलाता है. उन्होंने सिर्फ युवाओं को ट्रस्ट की जिम्मेदारी में आगे आने के लिए कहा था.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक ताजा बयान से राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है. नागपुर के एक कार्यक्रम में गडकरी ने नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने की बात कही, जिसके बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि क्या वह मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले हैं या राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं?

हालांकि, खबर वायरल होने के बाद गडकरी के कार्यालय ने तुरंत सफाई दी. कार्यालय ने स्पष्ट किया कि गडकरी का यह बयान राजनीति से नहीं, बल्कि 'लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट' के संदर्भ में था, जो आदिवासी इलाकों में 'एकल विद्यालय' चलाता है. उन्होंने सिर्फ युवाओं को ट्रस्ट की जिम्मेदारी में आगे आने के लिए कहा था.

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