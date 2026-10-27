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नितिन गडकरी का E-20 पेट्रोल को लेकर बड़ा बयान, बोले- पेड प्रोपेगेंडा चलाया गया

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गडकरी का E-20 पेट्रोल को लेकर बड़ा बयान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 27, 2026 at 8:46 PM IST

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केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने को लेकर जो विरोध हुआ था, वह एक "पेड कैंपेन" (पैसे देकर चलाया गया अभियान) था। यह बयान सरकार द्वारा 'केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989' में बदलाव की अधिसूचना जारी करने के एक दिन बाद आया है। इन बदलावों के तहत अब ऐसे 'फ्लेक्स-फ्यूल' वाहनों को अनुमति दी गई है, जो E100 (लगभग शुद्ध इथेनॉल) तक पर चल सकते हैं। उद्योग संगठन CII द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, गडकरी ने कहा कि भारत जीवाश्म ईंधन (fossil fuels) के आयात को कम करके अपनी कीमती विदेशी मुद्रा बचा सकता है। उन्होंने कहा, "तीन महीने पहले, E20 (20 प्रतिशत इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल) ईंधन के खिलाफ काफी हंगामा किया गया था; अब E20 ईंधन के खिलाफ सारा विरोध खत्म हो गया है... यह एक पेड कैंपेन था।"

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने को लेकर जो विरोध हुआ था, वह एक "पेड कैंपेन" (पैसे देकर चलाया गया अभियान) था। यह बयान सरकार द्वारा 'केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989' में बदलाव की अधिसूचना जारी करने के एक दिन बाद आया है। इन बदलावों के तहत अब ऐसे 'फ्लेक्स-फ्यूल' वाहनों को अनुमति दी गई है, जो E100 (लगभग शुद्ध इथेनॉल) तक पर चल सकते हैं। उद्योग संगठन CII द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, गडकरी ने कहा कि भारत जीवाश्म ईंधन (fossil fuels) के आयात को कम करके अपनी कीमती विदेशी मुद्रा बचा सकता है। उन्होंने कहा, "तीन महीने पहले, E20 (20 प्रतिशत इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल) ईंधन के खिलाफ काफी हंगामा किया गया था; अब E20 ईंधन के खिलाफ सारा विरोध खत्म हो गया है... यह एक पेड कैंपेन था।"

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