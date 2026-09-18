निठारी कांड: सुरेंद्र कोली की मौत, सुप्रीम कोर्ट ने किया था बरी

नोएडा के निठारी कांड के कारण चर्चाओं में आए सुरेंद्र कोली की हरिद्वार में मौत हो गई. सुरेंद्र कोली को सुप्रीम कोर्ट ने निठारी कांड में निर्दोष बताते हुए बीते साल 2025 में ही बरी कर दिया था. सुरेंद्र कोली का शव हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र के भूपतवाला क्षेत्र में शुक्रवार को चाय के खोखे के पास मिला है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. हालांकि मौत के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस के अनुसार भूपतवाला क्षेत्र में लालमाता मंदिर के सामने एक चाय के खोखे में करीब 50 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने की जानकारी मिली थी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई. मृतक की पहचान सुरेंद्र कोली पुत्र शंकु राम निवासी ग्राम मंगरुखाल भिकियासैंण अल्मोड़ा के रूप में हुई.