ETV Bharat / Videos

निठारी कांड: सुरेंद्र कोली की मौत, सुप्रीम कोर्ट ने किया था बरी

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
सुरेंद्र कोली की मौत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2026 at 9:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नोएडा के निठारी कांड के कारण चर्चाओं में आए सुरेंद्र कोली की हरिद्वार में मौत हो गई. सुरेंद्र कोली को सुप्रीम कोर्ट ने निठारी कांड में निर्दोष बताते हुए बीते साल 2025 में ही बरी कर दिया था. सुरेंद्र कोली का शव हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र के भूपतवाला क्षेत्र में शुक्रवार को चाय के खोखे के पास मिला है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. हालांकि मौत के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस के अनुसार भूपतवाला क्षेत्र में लालमाता मंदिर के सामने एक चाय के खोखे में करीब 50 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने की जानकारी मिली थी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई. मृतक की पहचान सुरेंद्र कोली पुत्र शंकु राम निवासी ग्राम मंगरुखाल भिकियासैंण अल्मोड़ा के रूप में हुई.

नोएडा के निठारी कांड के कारण चर्चाओं में आए सुरेंद्र कोली की हरिद्वार में मौत हो गई. सुरेंद्र कोली को सुप्रीम कोर्ट ने निठारी कांड में निर्दोष बताते हुए बीते साल 2025 में ही बरी कर दिया था. सुरेंद्र कोली का शव हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र के भूपतवाला क्षेत्र में शुक्रवार को चाय के खोखे के पास मिला है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. हालांकि मौत के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस के अनुसार भूपतवाला क्षेत्र में लालमाता मंदिर के सामने एक चाय के खोखे में करीब 50 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने की जानकारी मिली थी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई. मृतक की पहचान सुरेंद्र कोली पुत्र शंकु राम निवासी ग्राम मंगरुखाल भिकियासैंण अल्मोड़ा के रूप में हुई.

For All Latest Updates

TAGGED:

SURENDRA KOLI DEATH
DEATH CASE HARIDWAR
सुरेंद्र कोली की मौत
NOIDA NITHARI CASE
NITHARI CASE

संबंधित ख़बरें

MONSOON WITHDRAWAL DATE 2026

मॉनसून की विदाई से पहले मौसम का अलर्ट! केदारनाथ में बर्फबारी, यूपी-राजस्थान और MP में आंधी-बारिश का कहर

September 18, 2026 at 6:20 PM IST
राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला

राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला, बोले- पहले शिवसेना, फिर NCP और अब तृणमूल कांग्रेस

September 18, 2026 at 4:43 PM IST
अमृतसर में ASI हरजीत सिंह का मर्डर

पंजाब के अमृतसर में ASI हरजीत सिंह का मर्डर, अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली

September 18, 2026 at 3:58 PM IST
ममता बनर्जी को तगड़ा झटका

बंगाल उप-चुनाव में ममता बनर्जी को तगड़ा झटका, चुनाव आयोग ने TMC का नाम और सिंबल को किया फ्रीज

September 18, 2026 at 12:57 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.