ETV Bharat / Videos

दुश्मन के ड्रोन की अब खैर नहीं! NIT हमीरपुर के छात्रों ने तैयार किया स्वदेशी इंटरसेप्टर ड्रोन.

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
हिमाचल के युवाओं ने विकसित किया स्वदेशी इंटरसेप्टर ड्रोन सिस्टम (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 17, 2026 at 1:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

एनआईटी हमीरपुर के तीन विद्यार्थियों ने करीब दो लाख रुपये की लागत वाला स्वदेशी इंटरसेप्टर ड्रोन सिस्टम विकसित किया है. टीम का दावा है कि यह हमलावर ड्रोन की पहचान कर उसका पीछा कर सकता है और इसकी अधिकतम रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा है. स्टार्टअप स्काईरिन डायनामिक्स के तहत तैयार इस प्रोटोटाइप को शिक्षा महाकुंभ में प्रदर्शित किया गया. अब जैसलमेर में भारतीय सेना के सामने इसके परीक्षण का प्रस्ताव है. सिस्टम में एआई आधारित तकनीक, 4K कैमरा और थर्मल व डेप्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इसकी वास्तविक क्षमता और सुरक्षा परीक्षण के बाद ही स्पष्ट होगी.

एनआईटी हमीरपुर के तीन विद्यार्थियों ने करीब दो लाख रुपये की लागत वाला स्वदेशी इंटरसेप्टर ड्रोन सिस्टम विकसित किया है. टीम का दावा है कि यह हमलावर ड्रोन की पहचान कर उसका पीछा कर सकता है और इसकी अधिकतम रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा है. स्टार्टअप स्काईरिन डायनामिक्स के तहत तैयार इस प्रोटोटाइप को शिक्षा महाकुंभ में प्रदर्शित किया गया. अब जैसलमेर में भारतीय सेना के सामने इसके परीक्षण का प्रस्ताव है. सिस्टम में एआई आधारित तकनीक, 4K कैमरा और थर्मल व डेप्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इसकी वास्तविक क्षमता और सुरक्षा परीक्षण के बाद ही स्पष्ट होगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

NIT HAMIRPUR
AFFORDABLE DRONE
ANTI DRONE TECHNOLOGY
DRONE DEFENCE SYSTEM
INTERCEPTOR DRONE

संबंधित ख़बरें

श्री नैना देवी में उमड़े श्रद्धालु

नवरात्रों में हिमाचल के शक्तिपीठों में आस्था का अद्भुत नजारा, श्री नैना देवी में उमड़े श्रद्धालु

October 13, 2026 at 11:01 PM IST
बागवानी मोनो रेल

जल्द दौड़ेगी हिमाचल की पहली बागवानी मोनो रेल, ट्रायल सफल होने से बागवानों में खासा उत्साह

October 12, 2026 at 8:19 PM IST
ईटीवी भारत के साथ प्रतिभा सिंह की खास बातचीत

बातों से सत्ता नहीं मिलती, धरातल पर उतरना होगा, प्रतिभा सिंह ने बताया 2027 में सरकार रिपीट कराने का मंत्र

October 7, 2026 at 7:53 PM IST
ढढिया ठाकुर ने बनवाई थी चेहनी कोठी की इमारत

ठाकुर ने पत्नी की याद में बनाई 15 मंजिला अनोखी कोठी, कई सौ सालों बाद भी खड़ी है ये प्यार की निशानी

October 5, 2026 at 6:46 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.