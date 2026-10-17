दुश्मन के ड्रोन की अब खैर नहीं! NIT हमीरपुर के छात्रों ने तैयार किया स्वदेशी इंटरसेप्टर ड्रोन.

एनआईटी हमीरपुर के तीन विद्यार्थियों ने करीब दो लाख रुपये की लागत वाला स्वदेशी इंटरसेप्टर ड्रोन सिस्टम विकसित किया है. टीम का दावा है कि यह हमलावर ड्रोन की पहचान कर उसका पीछा कर सकता है और इसकी अधिकतम रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा है. स्टार्टअप स्काईरिन डायनामिक्स के तहत तैयार इस प्रोटोटाइप को शिक्षा महाकुंभ में प्रदर्शित किया गया. अब जैसलमेर में भारतीय सेना के सामने इसके परीक्षण का प्रस्ताव है. सिस्टम में एआई आधारित तकनीक, 4K कैमरा और थर्मल व डेप्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इसकी वास्तविक क्षमता और सुरक्षा परीक्षण के बाद ही स्पष्ट होगी.