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सात साल की साधना से रचा रामदरबार, खुली आंखों से नहीं मैग्नीफाइंग ग्लास से नजर आती है ये पेटिंग

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निशा जायसवाल ने सात साल में तैयार की राम दरबार की की पेटिंग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 19, 2026 at 3:06 PM IST

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सात साल... जी हां, पूरे सात साल लगे एक ऐसी तस्वीर बनाने में, जिसकी बारीकियां देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है. ये सिर्फ रंगों और रेखाओं का कमाल नहीं, बल्कि आस्था, धैर्य और उस जुनून की कहानी है, जिसमें कलाकार अपनी सांसों तक को थाम लेती है, ताकि एक छोटी-सी लकीर भी बिगड़ने न पाए. अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार निशा जायसवाल की रामदरबार पेंटिंग इन दिनों शिमला के भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. खास बात ये है कि निशा जायसवाल ने न किसी कला संस्थान से प्रशिक्षण लिया और न ही किसी गुरु से चित्रकारी सीखी. अपनी साधना, कल्पनाशीलता और ईश्वर के प्रति समर्पण से उन्होंने ऐसी कलाकृति रच दी, जिसे देखकर आंखें ठहर जाती हैं. कैनवस पर भगवान राम का दरबार... लेकिन जरा करीब से देखिए, तो यहां सिर्फ राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ही नजर नहीं आते, बल्कि दिखाई देती है कलाकार की सात साल की तपस्या. पेंटिंग की बारीकियां इतनी सूक्ष्म हैं कि उन्हें ठीक से देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का सहारा लेना पड़ता है. एक-एक रेखा को उकेरने में ऐसी एकाग्रता कि सांस की हल्की-सी गति भी मेहनत पर पानी फेर सकती थी. यही वजह है कि निशा जायसवाल की ये कलाकृति सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि धैर्य, भक्ति और जुनून की मिसाल बन गई है.

सात साल... जी हां, पूरे सात साल लगे एक ऐसी तस्वीर बनाने में, जिसकी बारीकियां देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है. ये सिर्फ रंगों और रेखाओं का कमाल नहीं, बल्कि आस्था, धैर्य और उस जुनून की कहानी है, जिसमें कलाकार अपनी सांसों तक को थाम लेती है, ताकि एक छोटी-सी लकीर भी बिगड़ने न पाए. अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार निशा जायसवाल की रामदरबार पेंटिंग इन दिनों शिमला के भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. खास बात ये है कि निशा जायसवाल ने न किसी कला संस्थान से प्रशिक्षण लिया और न ही किसी गुरु से चित्रकारी सीखी. अपनी साधना, कल्पनाशीलता और ईश्वर के प्रति समर्पण से उन्होंने ऐसी कलाकृति रच दी, जिसे देखकर आंखें ठहर जाती हैं. कैनवस पर भगवान राम का दरबार... लेकिन जरा करीब से देखिए, तो यहां सिर्फ राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ही नजर नहीं आते, बल्कि दिखाई देती है कलाकार की सात साल की तपस्या. पेंटिंग की बारीकियां इतनी सूक्ष्म हैं कि उन्हें ठीक से देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का सहारा लेना पड़ता है. एक-एक रेखा को उकेरने में ऐसी एकाग्रता कि सांस की हल्की-सी गति भी मेहनत पर पानी फेर सकती थी. यही वजह है कि निशा जायसवाल की ये कलाकृति सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि धैर्य, भक्ति और जुनून की मिसाल बन गई है.

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