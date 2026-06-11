केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस संक्रमण का एक संदिग्ध मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है. फेरोक क्षेत्र के 43 वर्षीय व्यक्ति का शुरुआती स्वैब टेस्ट निपाह वायरस के लिए पॉजिटिव पाया गया है. मरीज को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल के विशेष आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज वेंटिलेटर सपोर्ट पर चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. संक्रमण की अंतिम पुष्टि के लिए सैंपल पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए हैं. मरीज के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है. निपाह वायरस एक गंभीर जूनोटिक बीमारी है, जो चमगादड़ों या संक्रमित स्रोतों के संपर्क से फैल सकती है.