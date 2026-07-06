राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पहलगाम आतंकी हमले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. सप्लीमेंट्री चार्जशीट में NIA ने पाकिस्तानी आतंकवादी और लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद को आरोप बनाया है. जम्मू में NIA की विशेष अदालत में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद का नाम उसकी व्यक्तिगत हैसियत के साथ-साथ प्रतिबंधित LeT और उसके मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF के चीफ के तौर पर भी शामिल है.

हाफिज सईद पर BNS और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून की अलग-अलग धाराओं में आरोप लगाए गए हैं. NIA ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सीमा पार से आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगाए.

पिछली चार्जशीट में NIA ने पाकिस्तानी आतंकी हैंडलर साजिद जट्ट, जुलाई 2025 में ऑपरेशन महादेव के दौरान मारे गए तीन आतंकियों और दो गिरफ्तार आरोपियों का नाम लिया था.

22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया था और धर्म के आधार पर निशाना बनाकर हत्याएं कीं. इस हमले में 25 पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक मारे गए थे.