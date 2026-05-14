ETV Bharat / Videos

लाल किला कार बम ब्लास्ट केस में NIA की बड़ी कार्रवाई…10 आरोपियों पर 7500 पन्नों की चार्जशीट - RED FORT BLAST

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 10:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

NIA ने लाल किला कार बम विस्फोट मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी अंसार ग़ज़वत-उल-हिंद और अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़े थे. पिछले साल हुए इस विस्फोट में 11 लोगों की मौत हुई थी. चार्जशीट में दावा किया गया है कि मॉड्यूल भारत में शरिया शासन स्थापित करने के मकसद से काम कर रहा था. जांच में TATP विस्फोटक, ड्रोन आधारित IED, AK-47 और अन्य हथियारों के इस्तेमाल की साजिश सामने आई है. एनआईए ने बताया कि कई आरोपी डॉक्टर और पढ़े-लिखे प्रोफेशनल थे, जिन्होंने कथित तौर पर कट्टरपंथी नेटवर्क के लिए काम किया.

NIA ने लाल किला कार बम विस्फोट मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी अंसार ग़ज़वत-उल-हिंद और अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़े थे. पिछले साल हुए इस विस्फोट में 11 लोगों की मौत हुई थी. चार्जशीट में दावा किया गया है कि मॉड्यूल भारत में शरिया शासन स्थापित करने के मकसद से काम कर रहा था. जांच में TATP विस्फोटक, ड्रोन आधारित IED, AK-47 और अन्य हथियारों के इस्तेमाल की साजिश सामने आई है. एनआईए ने बताया कि कई आरोपी डॉक्टर और पढ़े-लिखे प्रोफेशनल थे, जिन्होंने कथित तौर पर कट्टरपंथी नेटवर्क के लिए काम किया.

For All Latest Updates

TAGGED:

AQIS TERROR MODULE
DELHI BLAST
CHARGESHEET
NIA
RED FORT BLAST

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Announcement of the third phase of SIR

SIR के तीसरे चरण का ऐलान: देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में 20 मई से SIR

May 14, 2026 at 10:00 PM IST
VD Satheesan profile Kerala Chief Minister, Congress leader VD Satheesan biography

केरल को मिला नया मुख्यमंत्री… वी.डी. सतीशन संभालेंगे राज्य की कमान

May 14, 2026 at 9:10 PM IST
BRICS Foreign Ministers Meeting in Delhi

दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक: ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक, जलवायु और स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर

May 14, 2026 at 8:22 PM IST
Saharanpur artist made Rafale model from scrap\

कबाड़ से बना डाले राफेल जैसे फाइटर जेट… सहारनपुर के अमरीक का कमाल

May 14, 2026 at 7:30 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.