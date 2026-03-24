युद्ध के 25वें दिन राहत की खबर: ट्रंप का दावा, ईरान से सकारात्मक बातचीत जारी - RELIEF ON THE 25TH DAY OF THE WAR
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Published : March 24, 2026 at 11:08 PM IST
एनर्जी संकट से जूझ रही दुनिया के लिए राहत भरी खबर है. ईरान के पावर प्लांटों पर हमले को पांच दिनों के लिए होल्ड करने के एलान के बाद ट्रंप ने कहा कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर इनडायरेक्ट बातचीत चल रही है. ट्रंप ने इस बातचीत को बेहद सकारात्मक बताया है. उधर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का स्वागत किया है. इन धमकियों के बीच इजराइली मिलिस्ट्री ने ईरान पर अपनी एयर स्ट्राइक तेज कर दी है. वहीं, इजराइली डिफेंस फोर्स ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया.
एनर्जी संकट से जूझ रही दुनिया के लिए राहत भरी खबर है. ईरान के पावर प्लांटों पर हमले को पांच दिनों के लिए होल्ड करने के एलान के बाद ट्रंप ने कहा कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर इनडायरेक्ट बातचीत चल रही है. ट्रंप ने इस बातचीत को बेहद सकारात्मक बताया है. उधर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का स्वागत किया है. इन धमकियों के बीच इजराइली मिलिस्ट्री ने ईरान पर अपनी एयर स्ट्राइक तेज कर दी है. वहीं, इजराइली डिफेंस फोर्स ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया.