दिल्ली के स्कूलों और कोर्ट में बम होने की खबर निकली फर्जी, ई मेल और फोन कॉल की जांच में जुटी पुलिस - BOMBS IN DELHI SCHOOLS

Published : November 18, 2025 at 10:57 PM IST

दिल्ली की 3 कोर्ट को 18 नवंबर को बम से उड़ाने की धमकी मिली.साकेत, द्वारका, पटियाला हाउस कोर्ट को उड़ाने की धमकी भरा ई मेल आया. खास बात ये रही कि पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली ब्लास्ट के दूसरे आरोपी जसीर बिलाल वानी को पेश किया जाना था. इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी. लेकिन पुलिस को जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला.

इधर दिल्ली के 2 स्कूलों में बम होने की खबर मिली. एक शख्स ने पुलिस कंट्रोल रुम को कॉल कर बताया कि प्रशांत विहार और द्वारका के CRPF स्कूल में बम है. इसके बाद स्कूलों को खाली कराया गया.पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ते को जांच के लिए भेजा गया. बम होने की खबर फर्जी निकली.फिलहाल पुलिस फोन कॉल और ई मेल की जांच में जुटी है.

