खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में एक बड़ा दावा सामने आया है. अमेरिका ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी सहयोगी गोल्डी बराड़ पर इस हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है. अमेरिकी आरोप पत्र के मुताबिक कनाडा में जून 2023 में हुई निज्जर की हत्या का आदेश बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने दिया था...हालांकि इस मामले में अभी अदालत की प्रक्रिया आगे चलनी है. इस केस में अमेरिका, कनाडा और यूरोप की एजेंसियों ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की है. ऑपरेशन हार्डबॉल नाम के अभियान में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जांच एजेंसियों का कहना है कि ये नेटवर्क सिर्फ हत्या ही नहीं, बल्कि वसूली, शूटिंग और ड्रग्स तस्करी जैसे मामलों में भी शामिल रहा है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, इस पूरी जांच में 37 लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं. कुछ आरोपी पहले से जेल में हैं, जबकि कई अभी भी फरार बताए जा रहे हैं. लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल भारत की जेल में बंद है. वहीं गोल्डी बराड़ अब भी फरार है और उसकी तलाश जारी है.