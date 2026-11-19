सरकार वाहन मालिकों को बड़ी राहत देने जा रही है. सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र PUC की वैधता अवधि को संशोधित कर दिया है. इस वजह से बीएस-6 मानक वाले नए वाहनों को प्रमाणपत्र नवीनीकरण के लिए पहले की अपेक्षा अधिक समय मिलेगा, वहीं पुराने वाहनों के लिए कम समय अवधि वाली वैधता बरकरार रखी गई है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी नए नियमों के मुताबिक, छह साल तक पुराने बीएस-6 मानक वाले निजी वाहनों को हर तीन साल में पीयूसी प्रमाणपत्र बनवाना होगा. इसके अलावा छह साल से अधिक और 10 साल तक पुराने वाहनों के लिए सालाना नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा. वहीं, दस साल से अधिक पुराने बीएस-6 मानक वाले प्राइवेट वाहनों के प्रमाणपत्र का नवीनीकरण हर छह महीने में कराना होगा. वहीं, बीएस-VI वाले ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए 6 साल तक की उम्र पर 2 साल की वैधता, 6 से 10 साल पर सालाना रिन्यूअल और 10 साल से अधिक पुराने होने पर हर 6 महीने में रिन्यूअल का नियम लागू होगा. जबकि, पुराने एमिशन मानकों वाले वाहनों पर प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ज्यादा सख्ती बरती गई है. ऐसा इस लिए है क्योंकि नए नियमों के तहत बीएस-IV मानक वाले वाहनों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट की वैधता 6 महीने तय की गई है. जबकि इसके अलावा BS-I, BS-II और BS-III मानकों वाले पुराने वाहनों के लिए यह वैधता घटाकर सिर्फ 3 महीने कर दी गई है GFX OUT ताकि पुराने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर नियमित नजर रखी जा सके.