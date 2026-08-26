नई MG Hector Tomahawk भारत में हुई लॉन्च, ETV Bharat App के साथ कार में पहली बार न्यूज स्ट्रीमिंग की सुविधा

कार निर्माता कंपनी JSW MG Motor India ने अपनी नई MG Hector Tomahawk EV और Hector Tomahawk PHEV एसयूवी को भारतीय बाजार के लिए लॉन्च कर दिया है. MG Hector Tomahawk, एडवांस ड्राइव आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म यानी ADAPT तकनीक वाली इस Brand की पहली व्हीकल है. ये ETV Bharat के ऑडियो न्यूज ऐप से लैस है. पहली बार कार में न्यूज स्ट्रीमिंग की सुविधा दी गई है.

पिछले महीने कंपनी ने ADAPT की लांन्चिंग की थी. ये भारतीय बाजार के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और रेंजर एक्सटेंडर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है.

ईवी वर्जन की कीमत 13 लाख 99 हजार से शुरू होती है, जिसमें Battery-as-a-Service plan के तहत 4 रुपये 90 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से रेंट चुकाना होता है. जिन कस्टमर को अपनी बैटरी चाहिए, उन्हें ईवी के लिए 19 लाख 49 हजार रुपये चुकाने होंगे. Battery-as-a-Service plan के तहत PHEV version की कीमत 21 लाख 79 हजार से शुरू होती है वहीं, बैटरी के साथ 25 लाख 69 हजार चुकाना होगा. इन गाड़ियों के लिए बुकिंग खुली है. ईवी की डिलीवरी सितंबर 2026 और PHEV की टेस्ट ड्राइव और डिलीवरी नवंबर 2026 में होगी.