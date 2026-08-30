जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का नया तरीका: सीक्रेट मैसेजिंग के लिए पोर्नोग्राफ़ी ऐप्स और Tor नेटवर्क का इस्तेमाल
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Published : August 30, 2026 at 9:47 PM IST
सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी हैंडलर और आईएसआई जम्मू-कश्मीर में युवाओं को बरगलाने और भर्ती करने के लिए पोर्नोग्राफी एप्स, वेबसाइट्स के चैट फीचर्स और विशेष एनक्रिप्टेड ऐप्स का उपयोग कर रहे हैं. अश्लील वेबसाइट्स और ऐप्स पर दिए जाने वाले लाइव चैट या 'डेटिंग' विकल्पों का इस्तेमाल कर आतंकी गुप्त संदेश भेज रहे हैं. पहचान पूरी तरह छुपाने के लिए टोर आधारित मैसेजिंग सेवाओं का सहारा ले रहे हैं.लो-बैंडविड्थ और एनोनिमस ऐप्स जो धीमी 2जी या एज नेटवर्क पर भी काम कर रहे हैं. जिनमें रजिस्ट्रेशन के लिए फोन नंबर या ईमेल की जरूरत नहीं होती. आतंकी संगठन सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए अब आम सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल कम कर रहे हैं.
सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी हैंडलर और आईएसआई जम्मू-कश्मीर में युवाओं को बरगलाने और भर्ती करने के लिए पोर्नोग्राफी एप्स, वेबसाइट्स के चैट फीचर्स और विशेष एनक्रिप्टेड ऐप्स का उपयोग कर रहे हैं. अश्लील वेबसाइट्स और ऐप्स पर दिए जाने वाले लाइव चैट या 'डेटिंग' विकल्पों का इस्तेमाल कर आतंकी गुप्त संदेश भेज रहे हैं. पहचान पूरी तरह छुपाने के लिए टोर आधारित मैसेजिंग सेवाओं का सहारा ले रहे हैं.लो-बैंडविड्थ और एनोनिमस ऐप्स जो धीमी 2जी या एज नेटवर्क पर भी काम कर रहे हैं. जिनमें रजिस्ट्रेशन के लिए फोन नंबर या ईमेल की जरूरत नहीं होती. आतंकी संगठन सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए अब आम सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल कम कर रहे हैं.