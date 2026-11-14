ETV Bharat / Videos

रामलीला मैदान में धरना-प्रदर्शनों के लिए नए दिशा-निर्देश, भीड़ 50 हजार से अधिक नहीं, 10 से 5 बजे तक ही मिलेगा समय

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
रामलीला मैदान में प्रदर्शन पर पेंच (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 14, 2026 at 8:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना-प्रदर्शनों को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली पुलिस नए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं. नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, ऐसे कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा 50 हजार लोग ही शामिल हो सकते हैं. वहीं, धरना-प्रदर्शनों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सीमित कर दिया गया है. इसे लेकर एक 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' यानी SOP का ड्राफ्ट तैयार करके मंजूरी के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय भेजा गया है. ये प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है और इसके प्रावधानों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है. प्रस्तावित दिशा-निर्देशों का उद्देश्य सेंट्रल दिल्ली के इस स्थान पर होने वाले विरोध-प्रदर्शनों और सार्वजनिक कार्यक्रमों को सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के एक निश्चित दायरे में लाना है. नए प्रस्तावों के तहत आयोजकों को पुलिस से अनुमति मांगने से पहले, नगर निगम (MCD) से ये सुनिश्चित करना होगा कि कार्यक्रम के लिए स्थल उपलब्ध है या नहीं. इसके साथ ही कार्यक्रम के आयोजन से कम से कम 10 दिन पहले आवेदन जमा करना होगा.

मसौदे के मुताबिक, आयोजकों को भीड़ के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी दी गई है. इसमें ट्रैफिक अधिकारियों के साथ को-ऑर्डिनेट करना, पार्किंग की व्यवस्था करना और प्रतिभागियों के लिए ड्रॉप-ऑफ पॉइंट तय करना शामिल है. आयोजकों को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि सड़कें और आपातकालीन रास्तों पर किसी तरह की रुकावट न आए. 

दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना-प्रदर्शनों को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली पुलिस नए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं. नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, ऐसे कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा 50 हजार लोग ही शामिल हो सकते हैं. वहीं, धरना-प्रदर्शनों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सीमित कर दिया गया है. इसे लेकर एक 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' यानी SOP का ड्राफ्ट तैयार करके मंजूरी के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय भेजा गया है. ये प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है और इसके प्रावधानों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है. प्रस्तावित दिशा-निर्देशों का उद्देश्य सेंट्रल दिल्ली के इस स्थान पर होने वाले विरोध-प्रदर्शनों और सार्वजनिक कार्यक्रमों को सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के एक निश्चित दायरे में लाना है. नए प्रस्तावों के तहत आयोजकों को पुलिस से अनुमति मांगने से पहले, नगर निगम (MCD) से ये सुनिश्चित करना होगा कि कार्यक्रम के लिए स्थल उपलब्ध है या नहीं. इसके साथ ही कार्यक्रम के आयोजन से कम से कम 10 दिन पहले आवेदन जमा करना होगा.

मसौदे के मुताबिक, आयोजकों को भीड़ के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी दी गई है. इसमें ट्रैफिक अधिकारियों के साथ को-ऑर्डिनेट करना, पार्किंग की व्यवस्था करना और प्रतिभागियों के लिए ड्रॉप-ऑफ पॉइंट तय करना शामिल है. आयोजकों को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि सड़कें और आपातकालीन रास्तों पर किसी तरह की रुकावट न आए. 

For All Latest Updates

TAGGED:

PROTEST IN RAMLEELA MAIDAN
DELHI POLICE
DELHI POLICE HEADQUARTER
SOP FOR PROTESTS
RESTRICTIONS IN RAMLEELA MAIDAN

संबंधित ख़बरें

जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग

दिल्ली के मंगोलपुरी में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 16 गाड़ियां

November 14, 2026 at 7:22 PM IST
महादेव बेटिंग ऐप मामला

महादेव बेटिंग ऐप मामला, CBI ने 6 राज्यों की 33 जगहों पर की छापेमारी

November 14, 2026 at 5:00 PM IST
अमेरिका में 7 हजार से ज्यादा उड़ानें प्रभावित

अमेरिका में 7 हजार से ज्यादा उड़ानें प्रभावित, अब हटी रोक... आखिर क्यों थम गए थे आसमान में विमानों के पहिए?

November 14, 2026 at 2:38 PM IST
केजरीवाल परिवार को धमकी पर भड़के भगवंत मान

'चुनावी राज्यों में एजेंसियों और गैंगस्टरों का इस्तेमाल करती है बीजेपी': केजरीवाल परिवार को धमकी पर भड़के भगवंत मान

November 13, 2026 at 10:13 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.