रामलीला मैदान में धरना-प्रदर्शनों के लिए नए दिशा-निर्देश, भीड़ 50 हजार से अधिक नहीं, 10 से 5 बजे तक ही मिलेगा समय

दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना-प्रदर्शनों को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली पुलिस नए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं. नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, ऐसे कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा 50 हजार लोग ही शामिल हो सकते हैं. वहीं, धरना-प्रदर्शनों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सीमित कर दिया गया है. इसे लेकर एक 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' यानी SOP का ड्राफ्ट तैयार करके मंजूरी के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय भेजा गया है. ये प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है और इसके प्रावधानों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है. प्रस्तावित दिशा-निर्देशों का उद्देश्य सेंट्रल दिल्ली के इस स्थान पर होने वाले विरोध-प्रदर्शनों और सार्वजनिक कार्यक्रमों को सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के एक निश्चित दायरे में लाना है. नए प्रस्तावों के तहत आयोजकों को पुलिस से अनुमति मांगने से पहले, नगर निगम (MCD) से ये सुनिश्चित करना होगा कि कार्यक्रम के लिए स्थल उपलब्ध है या नहीं. इसके साथ ही कार्यक्रम के आयोजन से कम से कम 10 दिन पहले आवेदन जमा करना होगा.

मसौदे के मुताबिक, आयोजकों को भीड़ के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी दी गई है. इसमें ट्रैफिक अधिकारियों के साथ को-ऑर्डिनेट करना, पार्किंग की व्यवस्था करना और प्रतिभागियों के लिए ड्रॉप-ऑफ पॉइंट तय करना शामिल है. आयोजकों को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि सड़कें और आपातकालीन रास्तों पर किसी तरह की रुकावट न आए.