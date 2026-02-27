ETV Bharat / Videos

तनाव के बाद नई शुरुआत...भारत पहुंचे कनाडा PM मार्क कार्नी - MARK CARNEY ARRIVES IN INDIA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
भारत पहुंचे कनाडा PM मार्क कार्नी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 27, 2026 at 8:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

भारत और कनाडा के रिश्तों में नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चार दिन के अहम दौरे पर मुंबई पहुंच चुके हैं. प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा है. और ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है. जब दोनों देशों के रिश्ते हाल के वर्षों में तनाव से गुजरे हैं. मार्क कार्नी अपने दौरे की शुरुआत मुंबई से कर रहे हैं. जहां वे भारत और कनाडा के बड़े उद्योगपतियों, निवेशकों और कॉरपोरेट लीडर्स से मुलाकात करेंगे. इस दौरान वे भारत-कनाडा सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे. जिसे आर्थिक साझेदारी के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. इसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री नई दिल्ली पहुंचेंगे. जहां 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अहम बैठक होगी. इस बैठक में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, निवेश,  व्यापार और आपसी सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. दरअसल साल 2023 में एक खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के रिश्तों में गंभीर तनाव आ गया था. ऐसे में मार्क कार्नी का ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों को पटरी पर लाने की एक बड़ी कोशिश माना जा रहा है. 

भारत और कनाडा के रिश्तों में नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चार दिन के अहम दौरे पर मुंबई पहुंच चुके हैं. प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा है. और ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है. जब दोनों देशों के रिश्ते हाल के वर्षों में तनाव से गुजरे हैं. मार्क कार्नी अपने दौरे की शुरुआत मुंबई से कर रहे हैं. जहां वे भारत और कनाडा के बड़े उद्योगपतियों, निवेशकों और कॉरपोरेट लीडर्स से मुलाकात करेंगे. इस दौरान वे भारत-कनाडा सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे. जिसे आर्थिक साझेदारी के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. इसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री नई दिल्ली पहुंचेंगे. जहां 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अहम बैठक होगी. इस बैठक में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, निवेश,  व्यापार और आपसी सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. दरअसल साल 2023 में एक खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के रिश्तों में गंभीर तनाव आ गया था. ऐसे में मार्क कार्नी का ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों को पटरी पर लाने की एक बड़ी कोशिश माना जा रहा है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

MARK CARNEY ARRIVES IN INDIA
MARK CARNEY
CANADA
भारत पहुंचे कनाडा PM मार्क कार्नी
MARK CARNEY ARRIVES IN INDIA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

पेस्टिसाइड से प्रकृति पर खतरा

पेस्टिसाइड से प्रकृति पर खतरा, मर रहीं मधुमक्खियां, खेती हो रही बर्बाद

February 27, 2026 at 7:27 PM IST
पक्ष और विपक्ष में सियासी घमासान शुरू

शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया को क्लीन चिट, पक्ष और विपक्ष में सियासी घमासान शुरू

February 27, 2026 at 7:13 PM IST
राष्ट्रपति ने 'प्रचंड' में भरी उड़ान

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फाइटर हेलिकॉप्टर 'प्रचंड' में भरी उड़ान

February 27, 2026 at 4:46 PM IST
बरी होते ही छलका केजरीवाल का दर्द

शराब घोटाला केस: कोर्ट से बरी होते ही छलका केजरीवाल का दर्द, कहा- 'पूरा केस फर्जी था'

February 27, 2026 at 2:47 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.