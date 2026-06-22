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नेतन्याहू बोले- न मैं ट्रंप के कहने पर चलता हूं, न ट्रंप मेरे इशारे पर; ईरान और लेबनान पर फिर दिखाया सख्त रुख - NETANYAHU STATEMENT

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Benjamin Netanyahu On Donald Trump Relations (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 22, 2026 at 6:04 PM IST

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इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि न तो वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काम पर काम करते हैं और न ही अपने समर्थकों पर काम करते हैं. यरुशलम में आयोजित एक सम्मेलन में नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल और अमेरिका के सहयोगी जरूर हैं, लेकिन दोनों देशों के अपने-अपने राष्ट्रीय हित हैं. उन्होंने दोहराया कि इजराइल किसी भी स्थिति में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा और जरूरत पड़ने तक दक्षिणी लेबनान में सैन्य मौजूदगी बनाए रखेगा. इस बीच स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का दूसरा दौर जारी है. वहीं होर्मुज जलडमरूमध्य से कतर के एलएनजी टैंकरों की आवाजाही फिर शुरू होने के संकेत मिले हैं.

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि न तो वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काम पर काम करते हैं और न ही अपने समर्थकों पर काम करते हैं. यरुशलम में आयोजित एक सम्मेलन में नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल और अमेरिका के सहयोगी जरूर हैं, लेकिन दोनों देशों के अपने-अपने राष्ट्रीय हित हैं. उन्होंने दोहराया कि इजराइल किसी भी स्थिति में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा और जरूरत पड़ने तक दक्षिणी लेबनान में सैन्य मौजूदगी बनाए रखेगा. इस बीच स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का दूसरा दौर जारी है. वहीं होर्मुज जलडमरूमध्य से कतर के एलएनजी टैंकरों की आवाजाही फिर शुरू होने के संकेत मिले हैं.

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