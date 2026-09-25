UNGA में नेतन्याहू ने कहा- ईरान पर हमला सबसे आसान फैसलों में से एक, कई डिप्लोमैट्स का वॉकआउट

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं आम सभा को संबोधित किया. अपने भाषण में उन्होंने ईरान पर हमले को लेकर कहा कि ईरान पर हमला करना उनके अब तक के सबसे आसान फैसलों में से एक था. अपने भाषण में उन्होंने ऐसे देशों की भी आलोचना की, जिनके प्रतिनिधि उनके भाषण के दौरान हॉल से बाहर चले गए. नेतन्याहू ने ऐसे देशों के प्रतिनिधियों को कायर करार दिया और उन पर तंज कसा. दरअसल, जैसे ही नेतन्याहू के भाषण शुरू होने की घोषणा हुई, कई देशों के प्रतिनिधियों ने उनके भाषण का बायकॉट कर दिया और वो हॉल छोड़कर चले गए. इसी सभा में कल ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इजराइल की निंदा की और उस पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया. नेतन्याहू ने दुनियाभर के यहूदियों से गर्व करने और नहीं डरने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में यहूदियों के विरोधी हमारे लोगों को डराना चाहते हैं.

नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान मम्दानी की भी आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में यहूदी निवासी उनके चुनाव के बाद तेजी से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने मम्दानी पर उन व्यक्तियों और पदों का समर्थन करने का आरोप लगाया, जिन्हें उन्होंने इजराइल और यहूदी समुदायों के प्रति शत्रुतापूर्ण बताया. इससे पहले, न्यूयॉर्क के मेयर ने इज़राइली प्रधानमंत्री को 'नरसंहार का सूत्रधार' कहा था. न्यूयॉर्क के मेयर ने UNGA में नेतन्याहू की मौजूदगी का बार-बार विरोध किया था और कहा था कि इजराइली प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, हालांकि बाद में उन्होंने अपनी इस बात को वापस ले लिया था. वहीं, नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जमकर तारीफ की.