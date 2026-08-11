सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्रबोस की अस्थियां जापान से वापस लाने को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. इसे लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनिता बोस ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर की. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां जापान की राजधानी टोक्यो के रेंकोजी मंदिर से सुरक्षित हैं. इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भांजी के बेटे यानी उनके पोते आशीष रे की उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था, जिसमें नेताजी की अस्थियां भारत लाने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बोस के वारिस चाहते हैं कि अस्थियां देश में लाई जाएं तो उन्हें आगे आना होगा.