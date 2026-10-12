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बिहार की ओर बढ़ रहा नेपाल का जलजला, रातभर चली गश्ती, लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश

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बिहार की ओर बढ़ रहा नेपाल का जलजला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 12, 2026 at 1:38 PM IST

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नेपाल में भूस्खलन के बाद अचानक आई बाढ़ ने बिहार में चिंता बढ़ा दी है. बिहार की गंडक और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है. ऐसे में जल संसाधन विभाग ने संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिये हैं. हालांकि, विभाग ने ये कहा है कि फिलहाल बिहार में बड़े खतरे की आशंका नहीं है, फिर भी तैयारी में कोई कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए हैं. नेपाल के गोरखा जिले के चुमनुब्री क्षेत्र में भूस्खलन के कारण बूढ़ी गंडकी नदी का प्रवाह बाधित हुआ, जिसके बाद अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई. इस घटना में कई घरों और पुलों को नुकसान पहुंचने की खबर है. नदी के निचले प्रवाह वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है.

नेपाल में भूस्खलन से आया मटमैला पानी देवघाट क्षेत्र से गुजर चुका है. यह स्थान वाल्मीकिनगर बैराज से लगभग 80 किलोमीटर ऊपर है. इस दौरान गंडक नदी के जलस्तर में करीब 27 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई. जलस्तर में 50 से 100 सेंटीमीटर तक और बढ़ोतरी हो सकती है. केंद्रीय जल आयोग की ओर से भी नदी के निचले प्रवाह वाले इलाकों में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. गंडक नदी के तटबंधों की लगातार नाइट पेट्रोलिंग की जा रही है.  

नेपाल में भूस्खलन के बाद अचानक आई बाढ़ ने बिहार में चिंता बढ़ा दी है. बिहार की गंडक और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है. ऐसे में जल संसाधन विभाग ने संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिये हैं. हालांकि, विभाग ने ये कहा है कि फिलहाल बिहार में बड़े खतरे की आशंका नहीं है, फिर भी तैयारी में कोई कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए हैं. नेपाल के गोरखा जिले के चुमनुब्री क्षेत्र में भूस्खलन के कारण बूढ़ी गंडकी नदी का प्रवाह बाधित हुआ, जिसके बाद अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई. इस घटना में कई घरों और पुलों को नुकसान पहुंचने की खबर है. नदी के निचले प्रवाह वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है.

नेपाल में भूस्खलन से आया मटमैला पानी देवघाट क्षेत्र से गुजर चुका है. यह स्थान वाल्मीकिनगर बैराज से लगभग 80 किलोमीटर ऊपर है. इस दौरान गंडक नदी के जलस्तर में करीब 27 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई. जलस्तर में 50 से 100 सेंटीमीटर तक और बढ़ोतरी हो सकती है. केंद्रीय जल आयोग की ओर से भी नदी के निचले प्रवाह वाले इलाकों में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. गंडक नदी के तटबंधों की लगातार नाइट पेट्रोलिंग की जा रही है.  

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