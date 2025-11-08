ETV Bharat / Videos

बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसता नेपाल गांव, दौरे पर आए कलेक्टर ने दिया आश्वासन - NEPAL DEPRIVED OF BASIC AMENITIES

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 8, 2025 at 10:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ओडिशा के नयागढ़ जिले का नेपाल गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है.. जिला मुख्यालय से महज 47 किलोमीटर दूर इस गांव में आज भी सड़क, बिजली, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं नहीं है.. लोग फूस के घरों में रहते हैं. 150 की आबादी वाले इस गांव में 30 घर हैं. पूरा गांव घने जंगलों से घिरा है. ग्रामीणों को हमेशा जंगली जानवरों का खतरा रहता है. जंगली जानवर अक्सर उनकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं. जिला कलेक्टर अक्षय सुनील अग्रवाल को जब इस गांव के बारे में जानकारी मिली तो वो जमीन हालात  जानने के लिए खुद नेपाल गांव आए.. पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर लोगों के साथ बात की.. और ग्रामीणों को उनकी समस्याओं के जल्द सुलझाने का भरोसा दिलाया.

ओडिशा के नयागढ़ जिले का नेपाल गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है.. जिला मुख्यालय से महज 47 किलोमीटर दूर इस गांव में आज भी सड़क, बिजली, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं नहीं है.. लोग फूस के घरों में रहते हैं. 150 की आबादी वाले इस गांव में 30 घर हैं. पूरा गांव घने जंगलों से घिरा है. ग्रामीणों को हमेशा जंगली जानवरों का खतरा रहता है. जंगली जानवर अक्सर उनकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं. जिला कलेक्टर अक्षय सुनील अग्रवाल को जब इस गांव के बारे में जानकारी मिली तो वो जमीन हालात  जानने के लिए खुद नेपाल गांव आए.. पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर लोगों के साथ बात की.. और ग्रामीणों को उनकी समस्याओं के जल्द सुलझाने का भरोसा दिलाया.

For All Latest Updates

TAGGED:

COLLECTOR ASSURES NEPAL VILLAGE
बुनियादी सुविधाओं को तरसता नेपाल
NO BASIC AMINITES IN NEPAL
गांव वालों को कलेक्टर का आश्वासन
NEPAL DEPRIVED OF BASIC AMENITIES

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

AQI 400 के पार

डेंजर जोन में दिल्ली, कई जगहों पर AQI 400 के पार

November 8, 2025 at 11:09 PM IST
परिजनों की सरकार से गुहार

अंबाला का जावेद रूस में लापता, 24 दिनों से नहीं हो पा रहा संपर्क, परिजन लगा रहे गुहार

November 8, 2025 at 10:18 PM IST
थिम्पू में अवशेषों की होगी सार्वजनिक प्रदर्शनी

भारत ने वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के लिए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भेजे भूटान, थिम्पू में अवशेषों की होगी सार्वजनिक प्रदर्शनी

November 8, 2025 at 5:08 PM IST
9वें मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज

9वें मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज, हथियारों और रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी

November 7, 2025 at 11:13 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली–फिरोजपुर कैंट के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

DU के माता सुंदरी कॉलेज की छात्रा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व, कॉलेज ने जताई खुशी

दिल्ली-एनसीआर में गहराया सांसों पर संकट, कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI

INS इक्षक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल, नौसेना प्रमुख ने बताया 'मील का पत्थर'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.