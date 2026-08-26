तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने नेपाल में मचाई भारी तबाही, 9 पुलिसकर्मी लापता; बिहार तक बढ़ा खतरा

नेपाल के रसुवा जिले में चीन के तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है. बुधवार सुबह भोटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से टिमुरे और स्याफ्रुबेसी इलाके में कई घर, वाहन और एक नवनिर्मित पुल तेज बहाव में बह गया. इस भयानक प्राकृतिक आपदा में टिमुरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात 9 पुलिसकर्मी भी लापता हो गए हैं. प्रशासन ने सेना और पुलिस को राहत-बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं.

सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि भोटेकोशी नदी आगे चलकर सुनकोशी और फिर कोसी नदी में मिलती है, जो सीधे भारत के बिहार में प्रवेश करती है. इस बाढ़ के कारण बिहार की नदियों का जलस्तर भी बढ़ सकता है, जिसे लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है.