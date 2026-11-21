मार्च 2026 में पदभार संभालने के लगभग आठ महीने बाद नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह रविवार को अपनी पहली भारत यात्रा पर आ रहे हैं.दो दिन की अपनी इस यात्रा के दौरान वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे. जिस पर सभी की निगाहें होंगी. जिससे नेपाल की नई सरकार की विदेश नीति की प्राथमिकताओं और भारत के प्रति उसके दृष्टिकोण का संकेत मिल सकता है. काठमांडू के पूर्व मेयर रहे बालेन शाह का प्रधानमंत्री के रूप में नेपाल में अहम राजनीतिक बदलाव का प्रतीक है. नेपाल में सरकारों के बार-बार बदलने से नीतियों की निरंतरता और द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ा है. शाह, व्यवस्था-विरोधी रुख बेहतर प्रशासन, प्रशासनिक जवाबदेही, आर्थिक सुधारों के वादों से चर्चा में आए. सितंबर 2025 की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई. जिसके 6 महीने बाद बालेन शाह की सरकार सत्ता में आई.भारत के लिए इस नए नेतृत्व का उदय, अवसर और चुनौती दोनों लेकर आया है. नई दिल्ली को एक ऐसे नेता के साथ संबंध बनाने होंगे, जिनकी राजनीति स्थापित राजनीतिक तौर-तरीकों से अलग है.