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नेपाल PM बालेन शाह का दावा- ‘भारत ही नहीं, नेपाल ने भी कब्जाई भारतीय जमीन’, बयान पर मचा सियासी बवाल - NEPAL PM

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Nepal PM Balen Shah controversial statement on India (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 1, 2026 at 8:30 PM IST

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पाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संसद में भारत-नेपाल सीमा विवाद को लेकर विवादित बयान देकर नई बहस छेड़ दी है. शाह ने कहा कि केवल भारत ने ही नेपाली जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भी कुछ भारतीय इलाकों पर कब्जा किया है. उनके इस बयान के बाद नेपाल की राजनीति में हंगामा मच गया और विपक्षी दलों ने बयान को संसदीय रिकॉर्ड से हटाने की मांग की. मामला लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी जैसे विवादित क्षेत्रों से जुड़ा है, जिन पर दोनों देश अपना दावा करते हैं. नेपाल सरकार का कहना है कि इस मुद्दे को ऐतिहासिक दस्तावेजों, सर्वेक्षणों और विशेषज्ञों की मदद से सुलझाया जाएगा। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

पाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संसद में भारत-नेपाल सीमा विवाद को लेकर विवादित बयान देकर नई बहस छेड़ दी है. शाह ने कहा कि केवल भारत ने ही नेपाली जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भी कुछ भारतीय इलाकों पर कब्जा किया है. उनके इस बयान के बाद नेपाल की राजनीति में हंगामा मच गया और विपक्षी दलों ने बयान को संसदीय रिकॉर्ड से हटाने की मांग की. मामला लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी जैसे विवादित क्षेत्रों से जुड़ा है, जिन पर दोनों देश अपना दावा करते हैं. नेपाल सरकार का कहना है कि इस मुद्दे को ऐतिहासिक दस्तावेजों, सर्वेक्षणों और विशेषज्ञों की मदद से सुलझाया जाएगा। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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