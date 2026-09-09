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नेपाल में बाढ़: हाइड्रोपावर टनल में फंसे कर्मचारियों की ड्रोन की मदद से तलाश

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टनल में जिंदगी की तलाश (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2026 at 7:21 PM IST

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26 अगस्त को नेपाल में आई बाढ़ के बाद से हजारों लोग लापता हैं. यहां की हाइड्रोपावर टनल में सैकड़ों कर्मचारी फंसे हो सकते हैं. जिनकी तलाश जारी है. इनको तलाश करने में नेपाली सेना की मदद ड्रोन कंपनियां कर रही हैं. लेकिन ये काम चुनौती से भार हुआ है और इन ड्रोन कंपनियों की कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कुछ दिन पहले तीन लोगों की इन सुरंगों से बचाया गया. जिसके बाद और लोगों के जिंदा होने की उम्मीद है. इस विनाशकारी बाढ़ में अब तक लगभग 1400 लोगों की मौत हो चुकी है. 5000 से ज्यादा लोग लापता है. जिनमें 800 विदेशी बताए जा रहे हैं. त

26 अगस्त को नेपाल में आई बाढ़ के बाद से हजारों लोग लापता हैं. यहां की हाइड्रोपावर टनल में सैकड़ों कर्मचारी फंसे हो सकते हैं. जिनकी तलाश जारी है. इनको तलाश करने में नेपाली सेना की मदद ड्रोन कंपनियां कर रही हैं. लेकिन ये काम चुनौती से भार हुआ है और इन ड्रोन कंपनियों की कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कुछ दिन पहले तीन लोगों की इन सुरंगों से बचाया गया. जिसके बाद और लोगों के जिंदा होने की उम्मीद है. इस विनाशकारी बाढ़ में अब तक लगभग 1400 लोगों की मौत हो चुकी है. 5000 से ज्यादा लोग लापता है. जिनमें 800 विदेशी बताए जा रहे हैं. त

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