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नेपाल बाढ़: भयानक तबाही के बीच पारंपरिक पानी से चलने वाली चक्की रसुवा के लोगों के लिए बनी 'वरदान'

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चक्की रसुवा के लोगों के लिए बनी 'वरदान' (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2026 at 9:26 PM IST

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जिंदगी चलती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे रसुवा में पारंपरिक पानी से चलने वाली इस चक्की के पत्थर घूमते रहते हैं। ये पत्थर नेपाल के ऊपरी हिमालयी इलाके में मक्का, दाल और दूसरे कई तरह के अनाज पीसने के लिए लगभग बिना रुके घूमते रहते हैं. तिब्बत से अचानक आई बाढ़ को अभी मुश्किल से एक हफ्ता ही बीता है। इस बाढ़ ने रसुवा और मध्य नेपाल के बड़े हिस्से में तबाही मचाई और मौत का मंजर छोड़ दिया। हालांकि रसुवा के शिखरबेशी इलाके में स्थित सदियों पुरानी तकनीक वाली यह चक्की आपदा के बीच भी बिना रुके काम कर रही है और प्रभावित लोगों के लिए अनाज पीसकर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है.

जिंदगी चलती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे रसुवा में पारंपरिक पानी से चलने वाली इस चक्की के पत्थर घूमते रहते हैं। ये पत्थर नेपाल के ऊपरी हिमालयी इलाके में मक्का, दाल और दूसरे कई तरह के अनाज पीसने के लिए लगभग बिना रुके घूमते रहते हैं. तिब्बत से अचानक आई बाढ़ को अभी मुश्किल से एक हफ्ता ही बीता है। इस बाढ़ ने रसुवा और मध्य नेपाल के बड़े हिस्से में तबाही मचाई और मौत का मंजर छोड़ दिया। हालांकि रसुवा के शिखरबेशी इलाके में स्थित सदियों पुरानी तकनीक वाली यह चक्की आपदा के बीच भी बिना रुके काम कर रही है और प्रभावित लोगों के लिए अनाज पीसकर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है.

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