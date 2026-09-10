नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में चट्टान की तरह खड़ा रहा नुवाकोट का 'हरा घर', 6 लोगों की बची जान; भारत ने भेजी मदद
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Published : September 10, 2026 at 6:05 PM IST
नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बीच नुवाकोट जिले के धुंगे इलाके का एक चार मंजिला 'हरा घर' चट्टान की तरह खड़ा रहा। सोशल मीडिया पर यह घर अब चमत्कार और जीवन की आखिरी उम्मीद के रूप में वायरल है. करीब 30 साल पहले मकान मालिक के भाई तेज बहादुर द्वारा 16mm टीएमटी स्टील और 9x12 इंच के मजबूत खंभों से बनाए गए इस घर ने बाढ़ के भयानक कहर के बीच परिवार के 6 लोगों की जान बचा ली. त्रिशूली नदी के उफान और कीचड़ के बीच फंसे इन लोगों को रस्सियों और पाइप की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया.
नेपाल में आई इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 1367 शव बरामद हो चुके हैं और 5000 से ज्यादा लोग लापता हैं। इस भीषण त्रासदी में भारत ने भी मदद का हाथ बढ़ाते हुए टेंट, दवाएं और उपकरणों सहित 130 टन से ज्यादा राहत सामग्री काठमांडू भेजी है.
नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बीच नुवाकोट जिले के धुंगे इलाके का एक चार मंजिला 'हरा घर' चट्टान की तरह खड़ा रहा। सोशल मीडिया पर यह घर अब चमत्कार और जीवन की आखिरी उम्मीद के रूप में वायरल है. करीब 30 साल पहले मकान मालिक के भाई तेज बहादुर द्वारा 16mm टीएमटी स्टील और 9x12 इंच के मजबूत खंभों से बनाए गए इस घर ने बाढ़ के भयानक कहर के बीच परिवार के 6 लोगों की जान बचा ली. त्रिशूली नदी के उफान और कीचड़ के बीच फंसे इन लोगों को रस्सियों और पाइप की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया.
नेपाल में आई इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 1367 शव बरामद हो चुके हैं और 5000 से ज्यादा लोग लापता हैं। इस भीषण त्रासदी में भारत ने भी मदद का हाथ बढ़ाते हुए टेंट, दवाएं और उपकरणों सहित 130 टन से ज्यादा राहत सामग्री काठमांडू भेजी है.