नेपाल बाढ़ त्रासदी: मृतकों की संख्या बढ़कर 734 हुई, 2500 लोग लापता, फिर हाई अलर्ट जारी

नेपाल में लोगों की जिंदगियों को पटरी पर लाने के लिए एजेंसियां लगातार पांचवें दिन भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं. खोज, बचाव और राहत कार्यों के लिए 18 हजार से ज़्यादा सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है. नेपाल में आई फ्लैश फ्लड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 734 हो गई हैं और लगभग 2500 लोग अब भी लापता हैं. संकट के बीच चिंता बढ़ाने वाली बात ये है कि भोटे कोशी नदी का जलस्तर एकबार फिर बढ़ गया है, जिसके बाद नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है. नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों और राहत टीमों को सतर्क रहने को कहा गया है.