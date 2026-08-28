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नेपाल में बाढ़ की त्रासदी: मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई, 977 लोग लापता, खोज और बचाव अभियान जारी

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नेपाल में बाढ़ की त्रासदी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2026 at 2:16 PM IST

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नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद राहत बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थिति अब भी भयावह बनी हुई है. रेस्क्यू टीम को खोज और बचाव अभियान के दौरान कई और शव मिले रहे हैं, जिससे बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 469 तक पहुंच गई है, जबकि 977 लोग अब भी लापता हैं. पुलिस के मुताबिक,चितवन से 178, नवलपरासी पूर्व से 110, गोरखा से 44, नुवाकोट से 37, धादिंग से 33, तनहुं से 28, नवलपारासी पश्चिम से 27 और रसुवा से 12 शव बरामद किए गए हैं. अब तक एक हजार 545 घायल और बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया जा चुका है. इनमें 84 घायलों का काठमांडू के अस्पतालों में इलाज चल रहा है. लापता बताए गए 977 लोगों में नेपाल पुलिस के 28, नेपाली सेना के 45, आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स नेपाल के 13 जवान, कस्टम्स ऑफ़िस के 15 और इमिग्रेशन ऑफ़िस के चार कर्मचारी शामिल हैं. लापता लोगों में 517 विदेशी नागरिक और विदेश में रहने वाले 127 नेपाली नागरिक शामिल हैं, जो घूमने के लिए नेपाल आए थे. 

नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद राहत बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थिति अब भी भयावह बनी हुई है. रेस्क्यू टीम को खोज और बचाव अभियान के दौरान कई और शव मिले रहे हैं, जिससे बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 469 तक पहुंच गई है, जबकि 977 लोग अब भी लापता हैं. पुलिस के मुताबिक,चितवन से 178, नवलपरासी पूर्व से 110, गोरखा से 44, नुवाकोट से 37, धादिंग से 33, तनहुं से 28, नवलपारासी पश्चिम से 27 और रसुवा से 12 शव बरामद किए गए हैं. अब तक एक हजार 545 घायल और बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया जा चुका है. इनमें 84 घायलों का काठमांडू के अस्पतालों में इलाज चल रहा है. लापता बताए गए 977 लोगों में नेपाल पुलिस के 28, नेपाली सेना के 45, आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स नेपाल के 13 जवान, कस्टम्स ऑफ़िस के 15 और इमिग्रेशन ऑफ़िस के चार कर्मचारी शामिल हैं. लापता लोगों में 517 विदेशी नागरिक और विदेश में रहने वाले 127 नेपाली नागरिक शामिल हैं, जो घूमने के लिए नेपाल आए थे. 

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