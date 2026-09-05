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नेपाल में 9 दिन बाद सुरंग से जिंदा निकले 2 मजदूर; 1282 की मौत और 600 बच्चे लापता, सरकार ने किया राहत का ऐलान

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NEPAL FLOOD RESCUE OPERATION WORKERS FOUND ALIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2026 at 9:30 AM IST

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नेपाल में आई विनाशकारी अचानक बाढ़ के 9 दिन बाद एक बड़ा चमत्कार हुआ है. त्रिशूली-3 ‘A’ हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे दो मजदूरों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. इन मजदूरों के जिंदा मिलने से बचाव अभियान में एक नई उम्मीद जगी है. हालांकि, तबाही का मंजर अभी भी बेहद भयावह है. इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 1,282 लोगों की मौत हो चुकी है और 5,300 से ज्यादा लोग लापता हैं.

सबसे चिंताजनक बात यह है कि रसुवा और नुवाकोट जिलों में 600 से ज्यादा बच्चे अब भी लापता बताए जा रहे हैं. इस संकट की घड़ी में नेपाल सरकार ने प्रभावित कारोबारियों के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट और इंश्योरेंस क्लेम जैसे राहत पैकेजों का भी ऐलान किया है.

नेपाल में आई विनाशकारी अचानक बाढ़ के 9 दिन बाद एक बड़ा चमत्कार हुआ है. त्रिशूली-3 ‘A’ हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे दो मजदूरों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. इन मजदूरों के जिंदा मिलने से बचाव अभियान में एक नई उम्मीद जगी है. हालांकि, तबाही का मंजर अभी भी बेहद भयावह है. इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 1,282 लोगों की मौत हो चुकी है और 5,300 से ज्यादा लोग लापता हैं.

सबसे चिंताजनक बात यह है कि रसुवा और नुवाकोट जिलों में 600 से ज्यादा बच्चे अब भी लापता बताए जा रहे हैं. इस संकट की घड़ी में नेपाल सरकार ने प्रभावित कारोबारियों के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट और इंश्योरेंस क्लेम जैसे राहत पैकेजों का भी ऐलान किया है.

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