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नेपाल में बाढ़-भूस्खलन से भारी तबाही, 633 की मौत और 320 भारतीय लापता; खड़गे ने अमित शाह को लिखा पत्र

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INDIANS MISSING IN NEPAL TIBET BORDER FLOOD (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 4:18 PM IST

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नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है. नेपाल-चीन सीमा के पास हुए भूस्खलन से दो नई झीलें बन गई हैं, जिससे निचले इलाकों में दोबारा तबाही का खतरा मंडरा रहा है. इस भयानक प्राकृतिक आपदा में नेपाल और तिब्बत में अब तक 633 लोगों की मौत हो चुकी है. सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 2500 लापता लोगों में 320 भारतीय भी शामिल हैं, जबकि 400 भारतीय तिब्बत में फंसे हुए हैं.

हालात की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर नेपाल में राहत बचाव के लिए NDRF की टीमें भेजने और मदद की अपील की है. इसके अलावा अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है.

नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है. नेपाल-चीन सीमा के पास हुए भूस्खलन से दो नई झीलें बन गई हैं, जिससे निचले इलाकों में दोबारा तबाही का खतरा मंडरा रहा है. इस भयानक प्राकृतिक आपदा में नेपाल और तिब्बत में अब तक 633 लोगों की मौत हो चुकी है. सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 2500 लापता लोगों में 320 भारतीय भी शामिल हैं, जबकि 400 भारतीय तिब्बत में फंसे हुए हैं.

हालात की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर नेपाल में राहत बचाव के लिए NDRF की टीमें भेजने और मदद की अपील की है. इसके अलावा अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है.

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