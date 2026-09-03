मलबे में 4 घंटे दबी रही 97 साल की बुजुर्ग का रेस्क्यू, नेपाल बाढ़ में 1243 की मौत; भारत ने भेजी मदद की 5वीं खेप
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Published : September 3, 2026 at 12:25 PM IST
नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. इस तबाही के बीच नुवाकोट के देविघाट से एक चमत्कारिक खबर सामने आई है. यहाँ 97 साल की गुना माया बोहरा करीब 4 घंटे तक मलबे में दबी रहने के बाद सुरक्षित निकाल ली गईं, जिनका काठमांडू के अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस भीषण प्राकृतिक आपदा में अब तक 1,243 लोगों की जान जा चुकी है.
संकट की इस घड़ी में भारत एक सच्चे पड़ोसी का धर्म निभाते हुए लगातार मदद भेज रहा है. भारत ने 5 टन जरूरी दवाओं की पांचवीं खेप के साथ ही एक 11 सदस्यीय स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू टीम भी नेपाल भेजी है. वहीं, इस आपदा के बाद नेपाल में डेटा सेंटर और AI के इस्तेमाल से पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर भी बहस छिड़ गई है.
नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. इस तबाही के बीच नुवाकोट के देविघाट से एक चमत्कारिक खबर सामने आई है. यहाँ 97 साल की गुना माया बोहरा करीब 4 घंटे तक मलबे में दबी रहने के बाद सुरक्षित निकाल ली गईं, जिनका काठमांडू के अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस भीषण प्राकृतिक आपदा में अब तक 1,243 लोगों की जान जा चुकी है.
संकट की इस घड़ी में भारत एक सच्चे पड़ोसी का धर्म निभाते हुए लगातार मदद भेज रहा है. भारत ने 5 टन जरूरी दवाओं की पांचवीं खेप के साथ ही एक 11 सदस्यीय स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू टीम भी नेपाल भेजी है. वहीं, इस आपदा के बाद नेपाल में डेटा सेंटर और AI के इस्तेमाल से पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर भी बहस छिड़ गई है.