नेपाल चुनाव : जेन-जी के विरोध प्रदर्शन के बाद पहला आम चुनाव, मतगणना जारी, बलेंद्र शाह पर सबकी नजर - NEPAL ELECTIONS

नेपाल में किसकी बनेगी सरकार ? (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 5, 2026 at 10:50 PM IST

नेपाल में पिछले साल हुए ‘जेन जी’ के विरोध प्रदर्शन के बाद गुरुवार को आम चुनाव के लिए मतदान हुआ. पिछले साल सितंबर में के. पी. शर्मा ओली की सरकार को गिराने वाले जेन जी के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद देश में ये पहला चुनाव है. सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि कौन विजयी होगा और नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा?. नेपाल में सत्ता की कुर्सी के लिए कई उम्मीदवार मैदान में हैं. इन प्रमुख उम्मीदवारों में 35 साल के बालेंद्र शाह भी शामिल हैं. रैपर से राजनेता बने बालेंद्र शाह, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख नेता हैं. 'बालेन' के नाम से मशहूर बालेंद्र शाह काठमांडू के पूर्व महापौर हैं और तीन साल तक ये पद संभाल चुके हैं. दिलचस्प बात यह है कि बालेन ने कोशी प्रांत के झापा- पांच निर्वाचन क्षेत्र से अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी और पूर्व प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ सीधे चुनाव लड़ने का फैसला किया है. ये सीट ओली के लिए सुरक्षित मानी जाती है. इस सीट से वो छह बार चुनाव जीत चुके हैं. 18.9 करोड़ से अधिक नेपाली नागरिक 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया. प्रत्यक्ष मतदान के तहत 165 सीटों के लिए 3,406 उम्मीदवार और आनुपातिक मतदान के माध्यम से 110 सीटों के लिए 3,135 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. मतदान सुबह 7 बजे शुरु हुआ.शाम पांच बजे तक चला. मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना शुरू हो गई है. चुनाव नतीजे 24 घंटों के भीतर आने की उम्मीद है.

NEPAL ELECTIONS
GEN G PROTESTS
BALENDRA SHAH
FORMER PRIME MINISTER OLI
NEPAL ELECTIONS

ETV Bharat Hindi Team

