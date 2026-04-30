नेपाल एयरलाइंस ने मांगी माफी: अपने ‘नेटवर्क मैप’ में जम्मू कश्मीर को दिखाया था पाकिस्तान का हिस्सा - NEPAL AIRLINES APOLOGIZES
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Published : April 30, 2026 at 10:40 PM IST
नेपाल एयरलाइंस ने अपने एक ‘नेटवर्क मैप’ में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाए जाने के लिए माफी मांगी है. एयरलाइन ने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा कि हमारे सोशल मीडिया चैनलों पर हाल में साझा किए गए ‘नेटवर्क मैप’ में हुई त्रुटि के लिए हम माफी मांगते हैं. इस मानचित्र में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के संबंध में महत्वपूर्ण मानचित्र संबंधी त्रुटियां थीं, जो नेपाल या नेपाल एयरलाइंस के आधिकारिक रुख को नहीं दर्शाती हैं.
आगे एयरलाइंस ने लिखा कि हमने तुरंत पोस्ट हटा दिया और आंतरिक समीक्षा कर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी सामग्री सटीकता के उच्चतम मानकों को पूरा करे. हम इस क्षेत्र में अपने पड़ोसियों और मित्रों के साथ अपने मजबूत संबंधों को बहुत महत्व देते हैं और इस पोस्ट के कारण उन्हें पहुंची किसी भी ठेस के लिए खेद जताते हैं.
दरअसल, नेपाल की सरकारी एयरलाइंस कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक प्रमोशनल ग्राफिक में जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया. जिसका भारत की ओर से जबर्दस्त विरोध हुआ, जिसके बाद एयरलाइंस ने सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कर दिया और इसके लिए माफी मांगी है.
पूरा मामला उस वक्त सामने आया है.. जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी अगले महीने नेपाल की यात्रा पर जाने वाले हैं. मार्च में बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के बाद भारत की ओर से यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी.
नेपाल एयरलाइंस ने अपने एक ‘नेटवर्क मैप’ में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाए जाने के लिए माफी मांगी है. एयरलाइन ने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा कि हमारे सोशल मीडिया चैनलों पर हाल में साझा किए गए ‘नेटवर्क मैप’ में हुई त्रुटि के लिए हम माफी मांगते हैं. इस मानचित्र में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के संबंध में महत्वपूर्ण मानचित्र संबंधी त्रुटियां थीं, जो नेपाल या नेपाल एयरलाइंस के आधिकारिक रुख को नहीं दर्शाती हैं.
आगे एयरलाइंस ने लिखा कि हमने तुरंत पोस्ट हटा दिया और आंतरिक समीक्षा कर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी सामग्री सटीकता के उच्चतम मानकों को पूरा करे. हम इस क्षेत्र में अपने पड़ोसियों और मित्रों के साथ अपने मजबूत संबंधों को बहुत महत्व देते हैं और इस पोस्ट के कारण उन्हें पहुंची किसी भी ठेस के लिए खेद जताते हैं.
दरअसल, नेपाल की सरकारी एयरलाइंस कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक प्रमोशनल ग्राफिक में जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया. जिसका भारत की ओर से जबर्दस्त विरोध हुआ, जिसके बाद एयरलाइंस ने सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कर दिया और इसके लिए माफी मांगी है.
पूरा मामला उस वक्त सामने आया है.. जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी अगले महीने नेपाल की यात्रा पर जाने वाले हैं. मार्च में बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के बाद भारत की ओर से यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी.