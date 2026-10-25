नेहा बोरा को SEM कोर्ट ने सौंपे जांच से जुड़े दस्तावेज, 29 अक्टूबर को अगली सुनवाई; पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर से इनकार

AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा के पीस बॉन्ड मामले में मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन स्थित स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट में अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी. AISA के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद SEM कोर्ट ने नेहा को उनके खिलाफ जांच से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं. नेहा ने शांति भंग होने की आशंका के आधार पर जारी नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नेहा बोरा आज SEM कोर्ट में पेश हुईं, जहां नेहा बोरा के वकील को SEM कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक, दस्तावेज सौंपे. उधर, AISA का कहना है कि वह कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करेगा, लेकिन नेहा किसी भी ऐसे पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी, जिसे संगठन विरोध-प्रदर्शन के अधिकार पर रोक लगाने का माध्यम मानता है.

नेहा बोरा को 17 अक्तूबर को BNSS की धारा-126 के नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने और जवाब देने के लिए कहा गया कि पूछताछ के दौरान 10 हजार के पीस बॉन्ड पर क्यों नहीं हस्ताक्षर करना चाहिए. नेहा बोरा ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी.