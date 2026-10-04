SIR के खिलाफ तीसरे दिन दिल्ली में प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारियों और पुलिस में टकराव, हिरासत में ली गईं AISA प्रेसिडेंट नेहा बोरा को पुलिस ने रिहा किया

SIR के विरोध में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने, लोकतांत्रिक अधिकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर रविवार को दिल्ली में फिर प्रदर्शन हुआ. AISA ने इंडिया गेट से जंतर-मंतर तक मार्च निकाला, इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रास्ते में रोकने के लिए बैरिकेडिंग की. आइसा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिल्ली पुलिस पर नेहा बोरा को बिना नंबर प्लेट गाड़ी से उठाने और अज्ञात जगह पर ले जाने के आरोप लगाए, हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया. रविवार को आइसा और आम आदमी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. प्रदर्शनकारियों ने अशोक रोड पर आंध्र भवन सर्कल से जंतर-मंतर की ओर मार्च करना शुरू किया. जब पुलिस ने उन्हें बैरिकेड पार करने से रोकने की कोशिश की. तो पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई. नेहा बोरा बैरिकेड्स पर चढ़ गईं. रविवार को जंतर मंतर की तरफ मार्च का लगातार तीसरा दिन था. शनिवार को पुलिस ने डेढ़ सौ से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था. जबकि मार्च के पहले दिन 2 अक्तूबर को नेहा बोरा, आप नेताओं सहित 500 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था.