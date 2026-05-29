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अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों में युद्धविराम बढ़ाने और नए सिरे से परमाणु वार्ता शुरू करने पर प्रारंभिक सहमति बनी - US IRAN NEGOTIATION

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परमाणु वार्ता शुरू करने पर प्रारंभिक सहमति बनी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 29, 2026 at 8:48 PM IST

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अमेरिका और ईरान के वार्ताकार गुरुवार को तीन महीने पुराने युद्ध में युद्धविराम को 60 दिनों के लिए बढ़ाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नए दौर की वार्ता शुरू करने के लिए एक अस्थायी समझौते पर सहमत हुए हैं. मामले से परिचित एक अमेरिकी अधिकारी ने यह जानकारी दी. अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जे. डी. वेंस ने गुरुवार शाम अस्थायी समझौते की पुष्टि की, लेकिन कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे मंजूरी देंगे या नहीं. अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक समझौता ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य पर कोई शुल्क नहीं लगा सकेगा और उसे 30 दिनों के भीतर इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से सभी बारूदी सुरंगें हटानी होंगी. बदले में अमेरिका धीरे-धीरे ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा और प्रतिबंधों में ढील देगा, जिससे ईरान ज्यादा तेल बेच सकेगा. ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम भंडार का क्या होगा, इस पर भी विवाद बना हुआ है.इस बीच, कुवैत ने कहा कि उसके हवाई-रक्षा प्रणालियों ने गुरुवार को आने वाली मिसाइलों और ड्रोनों को रोक दिया। ईरान ने कहा कि उसने हफ्ते की शुरुआत में हुए हमलों के जवाब में, खाड़ी के एक देश में स्थित अमेरिकी अड्डे पर गोलीबारी करके जवाबी कार्रवाई की है। हालांकि, ईरान ने उस देश का नाम नहीं बताया. एक-दूसरे पर ये कार्रवाई तब हुई, जब बुधवार देर रात अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर और हमले किए हैं.

अमेरिका और ईरान के वार्ताकार गुरुवार को तीन महीने पुराने युद्ध में युद्धविराम को 60 दिनों के लिए बढ़ाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नए दौर की वार्ता शुरू करने के लिए एक अस्थायी समझौते पर सहमत हुए हैं. मामले से परिचित एक अमेरिकी अधिकारी ने यह जानकारी दी. अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जे. डी. वेंस ने गुरुवार शाम अस्थायी समझौते की पुष्टि की, लेकिन कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे मंजूरी देंगे या नहीं. अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक समझौता ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य पर कोई शुल्क नहीं लगा सकेगा और उसे 30 दिनों के भीतर इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से सभी बारूदी सुरंगें हटानी होंगी. बदले में अमेरिका धीरे-धीरे ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा और प्रतिबंधों में ढील देगा, जिससे ईरान ज्यादा तेल बेच सकेगा. ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम भंडार का क्या होगा, इस पर भी विवाद बना हुआ है.इस बीच, कुवैत ने कहा कि उसके हवाई-रक्षा प्रणालियों ने गुरुवार को आने वाली मिसाइलों और ड्रोनों को रोक दिया। ईरान ने कहा कि उसने हफ्ते की शुरुआत में हुए हमलों के जवाब में, खाड़ी के एक देश में स्थित अमेरिकी अड्डे पर गोलीबारी करके जवाबी कार्रवाई की है। हालांकि, ईरान ने उस देश का नाम नहीं बताया. एक-दूसरे पर ये कार्रवाई तब हुई, जब बुधवार देर रात अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर और हमले किए हैं.

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