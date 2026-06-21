कड़ी सुरक्षा के बीच नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET)-UG 2026 की नीट-यूजी पुनर्परीक्षा संपन्न हो गई. भारत और विदेश में 5,000 से अधिक एग्जाम सेंटर्स पर 22.79 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स थे. 3 मई को हुए शुरुआती टेस्ट के दौरान पेपर लीक और प्रशासनिक चूक के बड़े विवादों और आरोपों के बाद, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और प्रशासन ने री-एग्जामिनेशन कराने के लिए कई लेयर वाली सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क लागू किया था. री-टेस्ट के लिए 551 भारतीय शहरों और 14 विदेशी जगहों पर 5,440 सेंटर्स बनाए गए थे. एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक एजेंसी ने 95,000 से ज्यादा एग्जामिनेशन रूम में 1,38,560 सीसीटीवी कैमरे लगाए. पेपर हिंदी और इंग्लिश समेत 12 भाषाओं में दिया गया. सभी कैंडिडेट्स के लिए बड़े इंतज़ाम किए गए थे, जिसमें 10,000 से ज़्यादा दिव्यांग भी शामिल थे.