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NEET-UG री-एग्जाम पर बड़ा अपडेट...7-10 दिनों में आएगा नया शेड्यूल - NEET UG 2026

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NEET-UG री-एग्जाम पर बड़ा अपडेट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 13, 2026 at 3:31 PM IST

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NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने री-एग्जाम को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि नई परीक्षा तारीखों और पूरे शेड्यूल की घोषणा अगले 7 से 10 दिनों में कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि परीक्षा निष्पक्ष तरीके से आयोजित होगी और पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने या अतिरिक्त फीस देने की जरूरत नहीं होगी. नई परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड की जानकारी जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी. गौरतलब है कि 3 मई को हुई NEET-UG 2026 परीक्षा पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी.

NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने री-एग्जाम को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि नई परीक्षा तारीखों और पूरे शेड्यूल की घोषणा अगले 7 से 10 दिनों में कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि परीक्षा निष्पक्ष तरीके से आयोजित होगी और पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने या अतिरिक्त फीस देने की जरूरत नहीं होगी. नई परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड की जानकारी जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी. गौरतलब है कि 3 मई को हुई NEET-UG 2026 परीक्षा पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी.

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