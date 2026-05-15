NTA ने NEET-UG 2026 री-एग्जाम की नई तारीख 21 जून 2026 घोषित कर दी है. 3 मई को हुई परीक्षा पेपर लीक विवाद के बाद रद्द कर दी गई थी, जिसमें करीब 22 लाख 79 हजार छात्रों ने हिस्सा लिया था. बढ़ते विरोध और जांच के बीच केंद्र सरकार ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया. NTA ने साफ किया है कि छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा और कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं ली जाएगी. इस बीच धर्मेन्द्र प्रधान के आवास पर हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई. वहीं केंद्रीय जांच ब्यूरो इस पूरे पेपर लीक मामले की जांच कर रही है और कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं.