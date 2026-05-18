ETV Bharat / Videos

NEET-UG 2026 पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन, RCC क्लासेस के संस्थापक शिवराज मोटेगांवकर गिरफ्तार - NEET PAPER LEAK

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
RCC Chemistry Classes founder arrested by CBI (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 18, 2026 at 7:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लातूर स्थित RCC यानी रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस के संस्थापक शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपी पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे से पूछताछ में मोटेगांवकर का नाम सामने आया. आरोप है कि RCC के मॉक टेस्ट के कई सवाल फाइनल NEET परीक्षा में हूबहू आए थे. छात्रों के इंटरव्यू और एक अभिभावक की शिकायत के बाद मामला और गंभीर हो गया. CBI ने मोटेगांवकर के ऑफिस से कंप्यूटर, दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त कर जांच तेज कर दी है. पुणे और लातूर में कई डॉक्टरों और छात्रों से भी पूछताछ जारी है। मामले में आगे और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है.

NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लातूर स्थित RCC यानी रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस के संस्थापक शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपी पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे से पूछताछ में मोटेगांवकर का नाम सामने आया. आरोप है कि RCC के मॉक टेस्ट के कई सवाल फाइनल NEET परीक्षा में हूबहू आए थे. छात्रों के इंटरव्यू और एक अभिभावक की शिकायत के बाद मामला और गंभीर हो गया. CBI ने मोटेगांवकर के ऑफिस से कंप्यूटर, दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त कर जांच तेज कर दी है. पुणे और लातूर में कई डॉक्टरों और छात्रों से भी पूछताछ जारी है। मामले में आगे और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RCC CLASSES
SHIVRAJ MOTEGAONKAR
CBI INVESTIGATION
NEET UG 2026 LATUR NEWS
NEET PAPER LEAK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद के फैसले पर उठाया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद के फैसले पर उठाया सवाल, कहा- 'UAPA मामला कोई अपवाद नहीं'

May 18, 2026 at 7:40 PM IST
Great Indian Bustard conservation initiative in Rajasthan

जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण की नई पहल…‘जंप स्टार्ट’ अभियान से बढ़ेगी आबादी?

May 18, 2026 at 5:10 PM IST
Bailey bridge construction after Vikramshila Setu collapse

भागलपुर में विक्रमशिला सेतु टूटने के बाद राहत की कोशिश…युद्धस्तर पर बन रहा बेली पुल

May 18, 2026 at 5:10 PM IST
PM Modi first Norway visit as Prime Minister India Sweden strategic partnership agreement

स्वीडन से नॉर्वे रवाना हुए पीएम मोदी…भारत-नॉर्डिक रिश्तों को मिलेगी नई रफ्तार

May 18, 2026 at 4:18 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.