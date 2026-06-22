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NEET UG 2026 री-एग्जाम पेपर लीक का दावा झूठा, NTA और PIB ने वायरल वीडियो को बताया फेक - NEET UG 2026

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NEET UG 2026 Re Examination Paper Leak Claim Fake (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 22, 2026 at 4:19 PM IST

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NEET UG 2026 री-एग्जामिनेशन के प्रश्नपत्र लीक होने के दावों को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने पूरी तरह फर्जी बताया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया गया था कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र टेलीग्राम पर लीक हो गया था, लेकिन PIB फैक्ट चेक ने इसे झूठा और भ्रामक बताया. NTA ने कहा कि री-एग्जाम पूरी सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और अब तक पेपर लीक की कोई शिकायत नहीं मिली है. एजेंसी ने चेतावनी दी है कि फर्जी जानकारी फैलाना गंभीर अपराध है. NTA, I4C और कानून प्रवर्तन एजेंसियां ऐसे कंटेंट बनाने और फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं. 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया.

NEET UG 2026 री-एग्जामिनेशन के प्रश्नपत्र लीक होने के दावों को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने पूरी तरह फर्जी बताया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया गया था कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र टेलीग्राम पर लीक हो गया था, लेकिन PIB फैक्ट चेक ने इसे झूठा और भ्रामक बताया. NTA ने कहा कि री-एग्जाम पूरी सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और अब तक पेपर लीक की कोई शिकायत नहीं मिली है. एजेंसी ने चेतावनी दी है कि फर्जी जानकारी फैलाना गंभीर अपराध है. NTA, I4C और कानून प्रवर्तन एजेंसियां ऐसे कंटेंट बनाने और फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं. 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया.

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