NEET-UG पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा, NTA की एक्सपर्ट मनीषा मंधारे गिरफ्तार - NEET LEAK CASE
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Published : May 17, 2026 at 3:40 PM IST
NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए NTA की पेपर-सेटिंग कमेटी की सदस्य और बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक मंधारे के पास बॉटनी और जूलॉजी प्रश्नपत्रों तक पहुंच थी और उसने पुणे में कुछ चुनिंदा छात्रों को कथित तौर पर लीक सवालों के जवाब बताए थे। आरोप है कि इसके बदले लाखों रुपये वसूले गए। इससे पहले CBI ने केमिस्ट्री एक्सपर्ट प्रोफेसर पी.वी. कुलकर्णी को भी गिरफ्तार किया था। जांच में खुलासा हुआ है कि परीक्षा से पहले विशेष कोचिंग क्लास चलाकर छात्रों को वही सवाल बताए गए जो बाद में NEET परीक्षा में आए। इस मामले में अब तक देशभर से 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए NTA की पेपर-सेटिंग कमेटी की सदस्य और बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक मंधारे के पास बॉटनी और जूलॉजी प्रश्नपत्रों तक पहुंच थी और उसने पुणे में कुछ चुनिंदा छात्रों को कथित तौर पर लीक सवालों के जवाब बताए थे। आरोप है कि इसके बदले लाखों रुपये वसूले गए। इससे पहले CBI ने केमिस्ट्री एक्सपर्ट प्रोफेसर पी.वी. कुलकर्णी को भी गिरफ्तार किया था। जांच में खुलासा हुआ है कि परीक्षा से पहले विशेष कोचिंग क्लास चलाकर छात्रों को वही सवाल बताए गए जो बाद में NEET परीक्षा में आए। इस मामले में अब तक देशभर से 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।